他花80元吃「蚯蚓蓋飯」爽到升天？老饕認出暗黑料理：北部超難找

▲有網友分享一道「南部暗黑料理」，吸引不少老饕朝聖。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

雖然許多人大推好吃，不過這料理的外觀仍讓不少人退卻了。有網友近日分享自己的早餐照，只見一碗白飯上蓋滿蜷曲食材，彷彿是將蚯蚓當成了配菜，不過原PO卻大讚「花80元就可以升天」，引發不少網友好奇。對此，有老饕認出這道南部的「暗黑料理」，驚呼「北部超難找到呀！」

一名網友在臉書「爆廢1公社」發文分享，他到新北三重享受了一頓特殊美食，一碗白飯配上滿滿的蜷曲物，乍看之下有點像是肥肥的蛆蟲獲蚯蚓，讓人看了狂起雞皮疙瘩。不過原PO卻大讚「早餐來一碗這個好舒服啊！花80元就可以升天。」

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畫面一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛好奇「這是什麼」、「聽說很好吃，可遇不可求」、「看不懂這是啥」、「恐怖這是中風餐嗎」、「還沒吃過這食物，確實蠻想嘗試看看」、「好像蚯蚓」、「這是喪屍全腦特餐嗎？」、「我以為一堆蟲在爬，可怕」、「感覺有點可怕」、「為什麼有蚯蚓？」、「蚯蚓拌飯嗎？我不餓，你吃」。

原來這樣食材是南部特色小吃「虱目魚腸」，就有一票人看到答案後，仍直呼不敢吃，「是說…裡面不是有魚屎嗎？」不過，有老饕透露，魚腸要處理好才不會有腥味，甚至會讓人欲罷不能，「煎乾一點比較香吃起來比較不會噁心」、「乾煎水煮都好吃，一定要薑絲辣豆瓣」、「煎到微焦微焦超讚」、「羨慕，人間美味」。

據悉，虱目魚腸是正港南部料理，常見的料理方法包括煮湯、乾煎和油炸等，據說還要早起才吃得到；北部則是因為食材取得不易，所以並不是很常見。