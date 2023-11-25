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凌晨0時29分私訊旅行社「被教育狂罵5分鐘」　他超委屈：都道歉了

▲▼凌晨0時29分私訊旅行社「被教育狂罵5分鐘」　他超委屈：都道歉了。（圖／翻攝匿名公社）

▲原PO凌晨0時29分私訊旅行社，被對方罵了5分鐘。（圖／翻攝臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「一個旅行社可以這樣罵人？」一名網友日前凌晨私訊旅行社詢問機票時，被對方大罵5分多鐘，教育深夜應該要用「無聲訊息」等。原PO不斷道歉卻被狂罵，感到難過又無奈，最後也封鎖旅行社並將過程PO網。

該名網友在臉書社團發文表示，自己近日凌晨0時29分私訊旅行社活動機票的相關資訊，30分立刻被已讀回覆。

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旅行社業者表示，「不會有（機票），幾點了？有沒有禮貌？你沒家教嗎？你不睡覺別人也要跟著不用睡覺嗎？還是你要我公布你給全世界公評？」、「你也有小孩子吧？你不用顧小孩的嗎？小孩睡著被吵起來你會有什麼感受？我就問你，到底懂不懂將心比心？還是你覺得隨便怎樣都可以？以上，自重」。

原PO看到後也不斷道歉，「不好意思…很抱歉」、「對不起」、「真的對不起」、「打擾到您，不好意思，對不起」、「真的很抱歉，不好意思」。

▲▼凌晨0時29分私訊旅行社「被教育狂罵5分鐘」　他超委屈：都道歉了。（圖／翻攝匿名公社）

▲▼原PO事後覺得非常委屈。（圖／翻攝臉書）

▲▼凌晨0時29分私訊旅行社「被教育狂罵5分鐘」　他超委屈：都道歉了。（圖／翻攝匿名公社）

同時，旅行社業者也教學，只要在LINE 中按「設定」，選擇「LINE Labs」後打開裡面的「無聲訊息」選項，就可以在不發出提醒的狀態下傳送訊息，「那請你好好學習，30歲了，（不清楚如何使用）不是藉口，若你真的有考慮到他人，就會學好，不然就不要半夜擾人，這是很簡單的兩個邏輯，感恩體諒」，至此結束5分鐘的對話。

原PO認為，他半夜密人的確不對，但他道歉後仍被旅行社業者狂罵，「罵得我好像犯了幾百次一樣…我的道歉你沒有看眼裡，還越罵越順…我不懂我到底犯了什麼滔天大罪，需要這樣一直被狂罵」。

網友看完紛紛留言，「00:29傳訊息騷擾別人被罵剛好」、「通常9點過後，我就不會私訊別人了」、「大概能懂，好不容易哄睡小孩突然被吵醒的感覺，但這是自己不關靜音造成，不爽也不該把氣出別人身上」。

也有人說，「不是可以開免干擾」、「換一家吧」、「他可以不回啊，愛回又愛不爽」、「我一定爆氣跟他說，怕吵半夜不會關機，還是你手機沒有靜音模式，有病」、「竟然有靜音傳送，學起來。但半夜怕吵自己手機不關靜音還該該叫」、「不缺業績的旅行社！超派」。

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