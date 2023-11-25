他劈10女護理師同事「逼4人墮胎」　院方要介入了解

▲高雄一名男護理師劈腿10名女護理師，要求其中一人墮胎後被罵「你真的是惡魔」。（圖／翻攝靠北護理師）



記者鄒鎮宇／綜合報導

有網友在臉書粉專爆料，高雄一名男護理師劈腿同院至少10名女護理師，並要求其中4名懷孕的女子墮胎，引起網友譁然。對此，男護理師所屬的醫院表示，將去了解相關的原委，若有不法會協助同仁依法辦理。

有網友在臉書粉專「靠北護理師」發文表示，高雄某精神專科醫院內的一名男護理師，依靠好形象、口才等，在院內同時劈腿近10名不同病房的女護理師，不少女子被以「生下來」為由安撫而進行無套性行為，懷孕後卻被下令「拿掉」。

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▲受害者B女是已婚身分。（圖／翻攝靠北護理師）



▲受害者C女懷孕被逼墮胎。（圖／翻攝靠北護理師）



據《三立新聞》報導，醫院表示，經媒體詢問才知道此事件，然而該案屬於個人私領域，因此會在了解原委後提供同仁協助及支持，若此事涉有不法，將協助員工依法辦理。

根據知情人士爆料，男護理師劈腿了不同單位的10名女護理師，其中一名女護理師偷看到男護理師的手機，發現10女的劈腿名單後，疑似為了繼續跟男方在一起，便將劈腿一事到處散布，將所有競爭對手排除後，與男護理師復合。

▼男護理師劈腿2位數女護理師逼，以下為D女、E女、F女、G女、H女、I女、J女的對話截圖。（圖／翻攝靠北護理師）

