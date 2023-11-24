他劈10女護理師逼墮胎！知情人士爆「小三上位宮鬥」：復合了

▲受害者A女罵男護理師是惡魔。（圖／翻攝靠北護理師）



記者鄒鎮宇／綜合報導

有網友在臉書粉專爆料，高雄一名男護理師劈腿同院至少10名女護理師，得知對方懷孕後就要求人工流產，讓許多女護理師受害。有知情人士爆料，整起案件都是一名小三女護理師為了成為正宮，而曝光整起事件並間接傷害了其他的受害者。

有網友在臉書粉專「靠北護理師」發文表示，高雄某精神專科醫院內的一名男護理師，依靠好形象、口才等，在院內同時劈腿近10名不同病房的女護理師，不少女子被以「生下來」為由安撫而進行無套性行為，懷孕後卻被下令「拿掉」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有知情人士爆料，其中一名女護理師偷看到男護理師的手機，發現10女的劈腿名單後，疑似為了繼續跟男方在一起，便將劈腿一事到處散布，將所有競爭對手排除後，與男護理師復合。

▲受害者B女是已婚身分。（圖／翻攝靠北護理師）



▲受害者C女懷孕被逼墮胎。（圖／翻攝靠北護理師）



也有人說，「所以四處在亂傳自己是正宮，小三一直騷擾男方？是那個女的自己才是小三硬巴著男生吧？女的說謊成這樣，結果最後還不是用盡心機跟男的在一起。還有根本沒有這女的亂傳的說什麼互告？妳自己都被偵查了怎麼不說？什麼原因被偵查妳心裡有數吧」。

戲劇化的發展讓網友看完嘖嘖稱奇，「這樓有瓜吃」、「好八點檔」、「男的也有夠爛」、「這個瓜好甜」、「怎麼他可以把在醫院上班變成在演戲，太厲害了」、「那位男生到處交配不戴套，疑似有性病風險可能，跟過他發生關係女性要去匿名檢查保護好自己」、「留言區吃大瓜」。

▼男護理師劈腿2位數女護理師逼，以下違D女、E女、F女、G女、H女、I女、J女的對話截圖。（圖／翻攝靠北護理師）

