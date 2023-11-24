境外污染物移入　北北基桃啟動「跨區聯合應變」守護空氣品質

▲基北北桃跨域守護空氣品質，稽查員進行工廠查核。（圖／新北環保局提供）

記者戴上容／新北報導

東北季風今(24)日挾帶境外污染物移入，北部空氣品質上午多數測站空氣品質指標(AQI)超過100達橘色提醒，對敏感族群不健康的等級，基北北桃4市一早即啟動聯合稽查管制措施，包括針對大型工廠及工地進行查核，及加強柴油車及機車攔檢、車辨作業等措施，一同守護北台灣空氣品質。預報顯示明(25)日污染將趨緩，民眾亦可至空氣品質監測網(https://airtw.moenv.gov.tw/)查詢最新空氣品質狀況。

新北市環保局表示，冬季偶有境外污染物進入基隆市、新北市、臺北市及桃園市北部空品區，四市延續「北部空品區空氣污染管制四市交流座談會」之共識，當環境部預報北部空品區空氣品質為橘色提醒（AQI>100）時，立即共同啟動聯合稽查等管制措施，促使污染源降低空氣污染物排放，減緩北部空品區空氣品質不良程度。

今日基北北桃共查核36家工廠、118處工地、62處餐飲業及露天燃燒熱點，針對車流較大之路段共攔檢及車牌辨識19,185輛柴油車、3,672輛機車及車牌辨識高污染車輛；基北北桃環保局亦通知轄內73家大型工廠採取排放減量，共計減少6.1公噸總懸浮微粒(TSP)、0.7公噸細懸浮微粒(PM2.5)；各區清潔隊及工廠、工地同時協助加強道路洗掃作業共903公里，以減緩空氣品質惡化，改善北部整體空氣品質，維護民眾優質的生活環境。

新北市環保局也呼籲，維護空氣品質人人有責，請民眾多搭乘大眾運輸工具，若使用私人運具，則應檢視車輛廢氣排放狀況，機車應完成年度定檢、柴油車應加入自主管理並取得標章，共同為保護空氣品質盡一份心力。