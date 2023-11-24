未來滑iPhone不怕被偷看了！蘋果「防窺螢幕」新專利曝光

▲為加強手機數據的保護措施，蘋果公司申請了2項「螢幕防窺」的新專利。（圖／CTWANT提供）

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在人擠人的大眾運輸工具中，經常會擔心手機資訊被路人看光光，而先前更發生過有小偷悄悄記下他人的手機密碼，以盜取金錢和該設備的數據等等。對此，蘋果公司為加強保護措施，已申請2項螢幕防窺的新專利，來幫助保障用戶的安全。

根據外媒《MacRumors》的報導，目前蘋果的3C產品的螢幕均提供170度的視野，讓身旁的人很容易偷窺到內容，而《華爾街日報》（The Wall Street Journal）也於今年發布過關於3C產品密碼遭竊的報導，即使用戶已經設定Face ID或Touch ID，小偷仍然能從「設定」選項中重置Apple ID密碼，並能恣意使用Apple Pay、Apple Cash，以及iCloud鑰匙圈裡儲存的密碼，用來存取銀行相關應用程式。

為此，蘋果申請了2項新專利作為可能的解決方案，首先，「曲面螢幕的隱私膜」（Privacy Films for Curved Displays），是將特殊保護層覆蓋於螢幕上方，限制光發射於單一方向，只有直視螢幕者才能看到清晰的畫面，側面觀看者則僅能看到模糊的影像。

其次，針對平面螢幕的「具可調節視角的螢幕」（Displays with Adjustable Angles of View），便可讓用戶能夠自行調整螢幕偏振，從而有效地限制側面觀看角度的可見性，在增加螢幕內容隱私性的同時，也能使自己擁有舒適的觀看視角。

不過，蘋果也表示，如果該技術可行的話，仍不太可能很快地出現在未來任何產品中。

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