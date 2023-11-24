WCBA大場面來了！　洋教頭砸球被逐...球員惡意犯規板凳直接清空

記者魏有德／綜合報導

大陸女子職業籃球聯賽（WCBA）22日上演福建對陣黑龍江的戲碼，就在比賽結束前40秒，黑龍江洋教頭先是砸球挑釁裁判被請出場，出場時還雙手比出「數錢」的動作，影響到場上球員情緒。緊接著，福建球員果然出手，對對手球員惡意犯規，場面隨即演變成「大亂鬥」的情況，甚至出動駐場公安才隔開雙方。

▲WCBA黑龍江及福建隊比賽進行到最後一分鐘場內出現大亂鬥。（圖／翻攝微博，下同）

透過現場轉播畫面可以發現，球賽進行到第四節倒數40秒時，場上兩名福建對球員疑似對裁判判決不滿，裁判也遲遲未把球拿起發球。這時，黑龍江外籍教練塔西奇衝進場內怒砸籃球，被請出場後還高舉雙手比出「數錢」的樣子，挑釁裁判意味十足。

場內球員似乎也將整場的怒火點燃，隨後在連續兩次福建隊發球時，皆採取「下重手」的方式犯規，尤其在第二次犯規時，雙方人馬直接互推開嗆，場內外球員隨即衝上前互相推擠動手，場面極度混亂。

最終，包括駐場維持秩序的公安人員都進場隔開雙方球員，這才讓這個在比賽最後一分鐘發生的「大場面」落幕。

大陸籃協今（24）日迅速作出裁決，祭出最嚴厲的開罰處分。含外籍教練塔西奇在內，黑龍江及福建兩隊共計20人被處禁賽或罰款的重磅罰單。值得注意的是，福建女籃本賽季場均得分為68.2分，5名被禁賽1場的主力球員場均得分總和為54.8分，勢必影響下一個循環的賽事。

