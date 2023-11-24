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台青少兒使用IG、抖音超越臉書　「手機每周用26小時」75%看影片

▲▼台青少兒使用IG、抖音超越臉書，手機每周用26小時，75%看影片。（圖／白絲帶協會提供）

▲台青少兒使用IG、抖音超越臉書，平均每周使用手機26小時，75%時間花在看影片。（圖／白絲帶協會提供）

記者許敏溶／台北報導

眼球世代當道，短影音時代已成為青少兒最愛。根據今（24日）公布針對全台21縣市逾8千名小三至大四在學生的調查顯示，因短影音平台興起，青少兒使用IG與抖音已經超過臉書，每周使用手機時間達26.21小時，七成五主要是看影片，但對自己文化認知卻沒有成長。學者提醒政府，這凸顯台灣需要優質的青少年影音內容，並需要具備融合人文藝術與科技的素養教育。

政大數位傳播文化行動實驗室與白絲帶關懷協會今天發表「2023台灣青少兒美感素養與上網趨勢調查報告」，這份報告針對全台21縣市的小三至大四年在學生進行調查，總計獲得8175份有效問卷，涵蓋29所國小、28所國中、47所高中、31所大學。

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調查顯示，隨著短影音平台興起，青少兒最常使用入口網站為「Google」，佔比達49%，緊追在後的是短影音平台「IG」（45.6%）、「YouTube」（35.2%）、「抖音Tiktok」（25.5%）、「Facebook」（23.4%）。

調查也發現，青少兒每周使用手機達26.21小時，光是上網就達24.54小時，收看電視時間有6.01小時，運動時間僅有7.61小時。而青少兒上網動機，75.1%是為看影片，其次是聽音樂（69.9%）或玩遊戲（69.4%），再者為查詢資料（56.4%）、使用社群網站（54.2%）。6成青少兒會參加網路社群，參與網路社群以「娛樂流行」類型最多（52.7%）、其次依序為「親友學校」（42.2%）、「運動休閒」（20.3%）等。

政大廣電系教授、數位傳播文化行動實驗室執行長黃葳威教授指出，每個時代青少年都有自己的次文化，倚重跨國科技平台的台灣青少兒，卻成為失根的世代。加上短影音的內容品質不一，青少兒對於自己文化的認知卻沒有成長。打卡頻頻日常，青少兒缺乏本土文化藝術資訊的胃口，台灣需要優質的青少年影音內容，兒少需要具備融合人文藝術與科技的素養教育。

因應生成式AI發展，立委邱志偉認為，教育部108課綱所重視的素養教育，應進一步強化莘莘學子對於科技平台與資訊的識讀教育，建立青少兒維護個資並分辨假訊息的能力，同時善用生成式人工智慧工具。文化部則應重視並鼓勵優良本土青少兒節目的製播。

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