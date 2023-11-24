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新生兒染退伍軍人病爆肺炎、敗血症！醫揭預防方法：泡奶溫度成關鍵

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（24）日公布，今年陸續發現4例出生新生兒確診退伍軍人病，最嚴重併發肺炎與敗血症、呼吸衰竭等，疫調顯示最可能感染來源是照護醫療院所的泡奶用水設備，醫師提醒，配製新生兒或嬰幼兒之配方奶要使用煮沸且冷卻至不低於70℃的水沖泡，避免直接添加冷水降溫，以達到殺滅退伍軍人菌的效果。

▲▼國內今年出現4例新生兒退伍軍人病確定病例，疾管署副署長羅一鈞說明。（圖／記者洪巧藍攝）

▲國內今年出現4例新生兒退伍軍人病確定病例，疾管署副署長羅一鈞說明。（圖／記者洪巧藍攝）

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疾管署今日特別召開記者會說明國內退伍軍人病疫情，副署長羅一鈞表示，新生兒感染退伍軍人病少見，國內過去10年都沒有個案發生，不過今年分別在2月、4月、9月、10月各確認1起新生兒感染，地區分布北中南都有。

羅一鈞指出，個案都在出生後6-10天發病，出現發燒、呼吸喘、食慾及活動力下降等症狀，都併發肺炎，其餘還同時有呼吸衰竭、呼吸窘迫、敗血症等嚴重情況，經醫院通報並採檢送驗後確診，所幸個案都已經康復出院。

▲▼國內今年出現4例新生兒退伍軍人病確定病例，疾管署公布個案詳情。（圖／疾管署提供）

▲疾管署公布個案詳情。（圖／疾管署提供）

國內退伍軍人病權威、現為三總特聘醫師的前疾管署長張峰義表示，退伍軍人病為感染退伍軍人菌引起的較嚴重疾病，退伍軍人菌普遍存在於天然及人工水體環境中，主要是經由吸入或嗆入含菌的氣霧或水滴因而致病，不會以人傳人方式傳播。

張峰義指出，疾管署目前監測並沒有發現某個單位有退伍軍人病群聚，都是伺機性感染，要先有水源污染、飲用時嗆到，致病性也與人體免疫狀況相關，高風險族群包括年長、吸菸、慢性病或其他免疫低下者等，新生兒感染較為少見。

羅一鈞指出，經比對這4例個案檢體，分別和其出生後照護院所相關用水設施檢體所分離出的菌株，脈衝式電泳(PFGE)分型圖譜為同源，不排除個案感染來源可能分別與其照顧單位飲水機或水龍頭等管路相關，已經要求改善，確認複驗陰性才重啟設備。

▲▼三軍總醫院張峰義特聘醫師說明預防新生兒感染退伍軍人菌防治措施。（圖／記者洪巧藍攝）

▲三軍總醫院張峰義特聘醫師說明預防新生兒感染退伍軍人菌防治措施。（圖／記者洪巧藍攝）

張峰義表示，新生兒感染退伍軍人菌的途徑主要是暴露於會產生蒸霧或氣霧之治療或設施、經水中生產、嗆入或吸入污染的水等途徑感染，也因此，相關照顧機構或者家中有新生兒者，要注意飲水機等設備的定期維護，該更換就要更換。

且由於退伍軍人菌最佳生長溫度35-45°C，水溫大於70°C可100%殺死，張峰義提醒，配製新生兒或嬰幼兒之配方奶時，用品應清潔消毒，使用煮沸且冷卻至不低於70℃的水沖泡，除殺滅退伍軍人菌，也可以有效殺滅阪崎氏桿菌與沙門氏菌，最重要的是，泡奶時要避免直接添加冷水降溫。

依據疾管署監測資料，今年截至11月22日止，共累計334例退伍軍人病確定病例，創下10年來新高。其中326例本土病例及8例境外移入病例；本土病例中，男性243例（占75%），年齡以50歲（含）以上299例（92%）為多，其中4例0歲新生兒個案。

▲▼退伍軍人病預防方法。（圖／疾管署提供）

▲▼退伍軍人病預防方法。（圖／疾管署提供）

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