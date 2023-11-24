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女孩縮夜市角落賣零食！烤魚老闆「霸氣全包」　可憐身世曝網暖哭

女孩獨自一人在夜市中賣零食，幫忙家裡分擔家計。（圖／翻攝TikTok, @tainan.salitilpia）

▲小女孩獨自一人在夜市中賣零食，幫忙家裡分擔家計。（圖／翻攝TikTok, @tainan.salitilpia）

圖文／CTWANT

天氣驟降，在熱鬧的夜市中，有一位女孩坐在角落賣零食，顯得格外孤單。一名同樣在夜市做生意的賣魚老闆，上前了解之後就豪氣花了2240元把女孩整箱的零食買下，而成熟懂事的女孩也讓老闆感到相當鼻酸，把過程拍下放在網路上後更引來不少討論。

這位10幾歲的女孩一周有4天，都會騎腳踏車到台南的夜市賣零食，老闆了解情況後發現，她其實是為了要幫媽媽分擔家計，希望家裡的經濟狀況可以盡量改善；她補充，若是生意不好，到了週日就會再出門多賣一天。

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只見賣魚老闆下一秒就要求女孩，把箱子內的所有零食算好價錢賣給他，女孩先是愣了一下後，就用手機算了總金額2240元；老闆表示，之前已經在夜市看過她很多次了，這次決定上前給她捧場，讓她早點回家。在系列另一部影片中，老闆擔心女孩會冷，還帶她去買了一件較厚的外套保暖。

▲▼ 。（圖／）

▲烤魚老闆霸氣把整箱全買了。（圖／翻攝TikTok, @tainan.salitilpia）

後來老闆好奇問她會不會羨慕同學都可以出去玩，但是自己卻要在這賣零食，結果女孩竟成熟懂事的回覆，「羨慕沒有用啊，每個家庭經濟狀況不一樣」，並表示自己從國小四年級就在夜市賣零食，甚至不害怕被同學認出，「我又沒做錯事」；後來老闆也到攤位上拿了一條烤魚讓女孩帶回家與家人分享。

影片經老闆發在TikTok上後，吸引了25萬次觀看，更有不少網友留言，「好心不一定有好報，但你溫暖了這個世界」、「很久之前妹妹就一直在了，之前去玩全包他的東西2次了，妹妹真的很努力還有看過他媽媽，說不出的心酸」、「單親的我看到很感動，謝謝你的善良」、「看了好暖心！眼眶都濕了！感謝你」。

@tainan.salitilpia 氣候劇降，狂噴2240元。 #夜市 #寒流 #熱門 #成長 #台南 #人生 #心靈 #烤魚 #海口人鹽烤台灣鯛 二部曲 @海口人台南最大烤魚團隊 三部曲 @海口人台南最大烤魚團隊 最終曲 @海口人台南最大烤魚團隊 ♬ 晚秋（钢琴曲） - 沧海一粟

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▲▼ 。（圖／記者王麗琴攝）

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