台日私大趨勢論壇透析少子化衝擊　專家籲請學界及政府重視

▲2023年台日私立高教對話論談在文大盛大舉行。（圖：文大提供，下同）

生活中心／綜合報導

針對私立大學面臨少子化衝擊因應之道，中國文化大學、華岡文教金金會於11月24日主辦「從日本看台灣－私立大學未來趨勢論壇」，多位日、台學者專家在演講與圓桌研討會中，為私立大學院在經營、招生及教學上提出新思維與新方向，呼籲台灣學界及政府相關單位必須正視。

活動開幕邀請教育部前部長吳清基、日台交流協會新聞文化部長村本千晶、日本私立學校振興共濟事業團理事長福原紀彥，以及華岡文教基金會董事長王徐勳分別致詞。王徐勳表示，籌辦此次論壇的目的，是藉由台日具有私校經營經驗的專家學者，透過對話尋求解決之道。

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▲前教育部分吳清基在會場致詞。

吳清基前部長說，大學更是一個國家政治、經濟、社會、文化發展所需高級人才培育的場所，一向為各國所重視。日本是世界教育先進國家之一，高等教育現代化發展，比台灣來得早，有些日本高等教育發展經驗，確值得臺灣來借鏡

學習。過去能夠創造「台灣經濟奇蹟」，教育所扮演人力資源開發角色，確實功不可沒。

台灣近年來高等教育的長足進步和發展貢獻，更是有目共睹。「學校雖有公私之分，但是人才並沒有公私之別」。台灣高等教育校院中，公立大學佔30%；私立大學佔70%；公立科技大學專科學校佔20%，私立科技大學專科學校佔80%。可見台灣高等教育校院中，私立大學校院所扮演的教育責任和貢獻，和公立大學院校相比，並不遜色，值得大家來重視和肯定。

▲部長村本千晶致詞。

吳清基說，台灣因少子女化情形嚴重，大學生源銳減，境外生來台就讀，雖有政策上宣導，但是進展不如預期；大陸學生不能或不願來台就學，造成部分私立大學校院因學生數減少而面臨辦學財力不濟，須轉型退場的困境。吳清基期盼台灣私立大學經營層級能夠吸取日本私校辦學經驗，幫助台灣私校教育能有更好的發展。

日台交流協會新聞文化部長村本千晶同樣呼籲日本應對少子化的私立大學改革的必要性。因為這個挑戰不僅在日本，台灣和韓國也同樣存在，我們可以根據各國和地區的情況以及高等教育行政的特點，找出解決方法。

▲日本私立學校振興共濟事業團理事長福原紀彥分享寶貴經驗。

華岡文教基金會指出，台灣近年來深受少子化衝擊，加上2022年4月立法院通過「私立高級中等以上學校退場條例」後，已有多所私大面臨生存保衛戰，甚者已黯然退場。協助籌辦並引介多位日本專家來台分享寶貴經驗的文大校董徐興慶表示，私校發展普遍有複雜校產、龐大教職員去留、學生就學，以及系所存廢等議題，主管機關在推動私校退場的同時，應給予明確的輔導及方向。

▲華岡文教基金會董事長王徐勳致贈福原理事長感謝狀與禮品。

▲台日私立高教論壇與會學界及貴賓合影。