侯友宜搭趙少康　柯文哲喊「兄弟登山各自努力」：不互相攻擊為原則

記者袁茵、陳家祥／台北報導

藍白總統合作破局，民眾黨總統參選人柯文哲24日上午11時7分與「新光公主」吳欣盈搭檔登記，「柯盈配」正式成形，並喊出「最好選哲，台灣會盈」口號。針對國民黨總統參選人侯友宜找中廣董事長趙少康搭檔，柯文哲表示，不適合評論另一組候選人，大家彼此鼓勵、共同競爭。

▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲與副手吳欣盈前往中選會進行正副總統候選人登記 。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲、吳欣盈24日上午11時8分抵達中選會，柯文哲身穿一襲黑色西裝，而吳欣盈則是花色襯衫、白色外套與米白中短裙亮相。隨後，柯文哲也與吳欣盈、競選總幹事黃珊珊一行人上樓，繳交1500萬元並完成登記。

針對侯友宜找趙少康搭檔，柯文哲回應，「我們作為競爭者，應該不適合去評論另一組候選人，我相信台灣人民的意志是最後決定者，大家彼此鼓勵、共同競爭。」

媒體追問，現在藍白破局，是不是要扛下破局責任？柯文哲先是嘆了一口氣後表示，「唉，應該這樣說，我們很努力要去讓藍白合可以成功，但合作的目的是要贏得選舉，所以應該用最強的組合去選，如果期間還在計算政黨利益跟個人利益要弄出組合，那個戰鬥力很明顯差很多，這我覺得理念上有些差異。」

柯文哲強調，既然已經走到這地步，就兄弟登山各自努力，「我會秉持不互相攻擊原則，我們真正要贏的是賴清德，不是我跟侯兩人對打。」

今年45歲的吳欣盈，是新光集團長公主，學歷為美國衛斯理學院國際關係、美術史雙學士，英國科陶德藝術學院文學碩士，曾任英國保守黨副黨魁萊利（Peter Lilley）國會助理、倫敦美林證券投資分析師、新光人壽副總經理、新光人壽慈善基金會執行長。