快訊／郭台銘宣布退選　賴佩霞發聲明：這一路我們沒有背棄理念

記者杜冠霖／台北報導

以逾90萬公民連署獲得參選總統資格的鴻海創辦人郭台銘，今（24）日發表一張退選宣言「人退，志不退」，副手搭檔賴佩霞也表示，美好的一段路已經一起努力走過，上午郭董召集了團隊告訴大家：2024年，我們不會出現在選票上了，這是一個艱難的決定，但也是再三思考後，此刻所能做的最好決定。這一路，我們沒有背棄理念。

▲郭台銘與賴佩霞。（圖／記者李毓康攝）



對於退選決定，賴佩霞表示，美好的一段路，「我們一起努力走過，今天早上，郭董召集了團隊告訴大家：2024年，我們不會出現在選票上了，這是一個艱難的決定，但也是再三思考後，此刻所能做的最好決定，這一路，我們沒有背棄理念，過程中我們沒有傷害任何人，我們一起完成了台灣民主歷程中重要的公民運動。這段日子，團隊所獲得的滋養與成長難以言表。這些都是郭董以及每位支持者所給予最珍貴的禮物。」

賴佩霞指出，對於遍布每一個角落的支持者，「我們深深記得握過的每一雙手，也深知大家會有的失望。這些感動的回憶，是一路前行的力量；每一個人的努力，都帶給了社會一份改變的希望，這些變化是真真實實的存在，不會因為任何政治局勢變化而消退，我為大家的付出深深感動與驕傲。」

賴佩霞表示，回到最初，她與郭董參選的目的，就是要讓台灣可以更團結凝聚，人人過上更好的生活，因此我們在每一步都盡己所能的努力，希望能整合一切可以整合的力量，「我們真的每一分、每一秒都在盡力，直到最後一分鐘，都不願意放棄，無論是什麼樣的形式，我們都做好了萬全的準備。」

賴佩霞指出，團結合作需要一段釋放善意、各方展現誠意、培養默契的完整過程。昨日，在大家的見證下，結果不言而喻，整合破局是讓我們最難過的。然而，參與政治並不是為了一個人或一個黨，更不是為了一次選舉，而是為了我們共同摯愛的家園，郭董是一位實業家，我們共同見證了他的器度與視野，而今日這個暫停，正是為了繼續與大家並肩同行。

