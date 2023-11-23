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賈靜雯代言、77老大監製　雙月聯名「拉蓓燉雞精」銷量飆破百萬

▲▼賈靜雯代言、77老大監製　雙月聯名「拉蓓燉雞精」銷量飆破百萬。（圖／業者提供）

圖、文／Labelle拉蓓提供

去年曾以「纖盈玫瑰綠茶」創在全聯3日完售超狂紀錄的輕養生品牌「拉蓓」，今年攜手榮獲米其林六年必比登，有雞湯之神稱號的「雙月」，聯名合作推出的「超級雞精2.0」，「拉蓓燉雞精」，自上市以來銷量已破百萬包！

這款被喻為「雞精界的愛馬仕」由百萬影響力第一名的網紅中醫師「77老大」親自調配，使用漢方食材，主打「易胖體質調理」「氣色不好調理」的「拉蓓頓雞精」。邀請了人氣與實力都頂尖的雙金影后「賈靜雯」擔任代言人，產品除了米其林雞湯配方的加持，營養成分包括優質蛋白與總支鏈氨基酸，都直接做到台灣第一，結合了以上超強團隊陣容，以及鬼才導演「廖人帥」的創意宣傳，三方聯手讓這款雞精上市後，短短時間內，迅速攻佔市場，銷售突破百萬大關！

▲▼賈靜雯代言、77老大監製　雙月聯名「拉蓓燉雞精」銷量飆破百萬。（圖／業者提供）

「拉蓓燉雞精」全星陣容加持，社交媒體熱烈回響

這項聯名合作，匯集了極具影響力的強勢代言陣容，為了更深刻的傳遞雞精界的「雞精界的愛馬仕」，還找來了連年在國際得獎無數的鬼才導演「廖人帥」操刀廣告視覺，表達這次對新品的高度重視，導演以其獨特的藝術視角，打造了一場深具創意、視覺、味覺的感官盛宴，傳達“台灣第一”性質傳達給消費者，體現了「燉雞精2.0」所代表的精神。

這股熱潮也吸引了許多新顧客嘗試這款產品，許多網友在品嚐「拉蓓燉雞精2.0」後，便忍不住在各大社交平台上發文，用圖片或是心得分享他們的感想。據一項線上調查顯示，超過90%的用戶在試用後，都表示會推薦給親朋好友，這樣的正面回饋無疑是「拉蓓燉雞精2.0」成功的有力證明。

▲▼賈靜雯代言、77老大監製　雙月聯名「拉蓓燉雞精」銷量飆破百萬。（圖／業者提供）

雞湯之神「雙月」「肉湯分離」，定位台式米其林雞湯正宗

雙月食品社，創辦人賴社長，希望推廣台灣親切家鄉的味覺印象，拋棄傳統雞精煲湯的作法，食材選擇和料理工藝上的非凡堅持，以及「肉湯分離」燉煮法，讓每一碗雞湯都能夠清澈美味，可以說是一碗入魂，十里飄香，怎麼喝也喝不膩，最終獲得了米其林必比登連續六年的肯定！

這次雙月食品社將一碗米其林雞湯的初衷與堅持，注入了一碗雞精，一系列推出了三種口味，其中經典的「剝皮辣椒風味」更是上市後就造成搶購，一改傳統雞精難喝有腥味的刻板印象。

雙方共同強調，這不僅是一款簡單聯名產品，聯名合作最大的意義，是因為市場上的補品普遍符合不了都市人愛美、簡單健康的需求，太過燥熱、功效性也已經過時，一般的雞精普遍不好喝、有腥味，才會想推出雞精的革新，不只是超級美味，營養價值與漢方調理的功效，都做到極致。

▲▼賈靜雯代言、77老大監製　雙月聯名「拉蓓燉雞精」銷量飆破百萬。（圖／業者提供）

顛覆傳統雞精，拉蓓百萬銷售風潮再現

為了顛覆大家以往對於雞精的觀念，是只有生病的人才在喝，而且又很難喝的印象，「超級雞精2.0」，使用的食材非常講究，光是製作雞精選用的雞，就挑選國宴使用的300天熟「白露花老母雞」；漢方成分裡還添加了西洋參與諸多漢方食材，排出去同時補進來，活化體內循環，達到氣色的美麗的平衡。

▲▼ 賈靜雯代言、77老大監製　雙月聯名「拉蓓燉雞精」銷量飆破百萬 。（圖／品牌）

雞精界的革命領袖，重塑健康飲品典範

市場分析師預測，「燉雞精2.0」的推出將重塑消費者對高品質生活方式的認知，並可能在健康飲品市場掀起新一輪的銷售狂潮。天然至上，重塑健康飲品典範。

隨著「拉蓓」與「雙月」的此次合作，「燉雞精2.0」無疑設定了行業新標準。不僅向業界展示了跨界合作的巨大潛力，更向公眾證明了，真正的天然養生是可以通過持續的創新和對傳統精粹的尊重來實現的。

它的推出標誌著雞精市場一個全新的紀元——一個更加注重品質、口感和健康效益的紀元。

購買連結：https://www.labelle.cc/product.php?cid=151

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