《大宅門》演員直播僅賣出「一包木耳」　商家氣炸要退14萬坑位費

▲直播畫面。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸不少明星加入直播賣貨的行列，但是有國家一級演員稱號的杜旭東僅賣出一包木耳，銷售額64.9元（人民幣，下同，約新台幣280元）。店家要求杜旭東退回3.3萬元（約新台幣14萬元）的「坑位費」，卻被對方封鎖，並將此事爆料給大陸媒體。

據《紅星新聞》報導，安徽寸食文化傳播公司的萬經理指出，此前中影廣聯（北京）文化傳媒有限公司從抖音平台聯繫到他，向其推銷明星杜旭東的雙十一直播活動，稱一年直播賣出數千萬元，流量很高。

考慮到藝人杜旭東知名度、粉絲量頗高，萬經理便繳納了3.3萬元坑位費，「我專門從安徽跑到北京看他們彩排，結果晚上直播時就翻車了，羊小腿一單都沒有賣出，黑木耳只賣了一單，總共給我們帶了64.9元。」

至於銷量慘淡的原因，萬經理直說，「太不專業，比如我們的產品是冷鮮羊肉，他們卻直接把冷凍的搬上直播間，很搞笑，直播時也不吃羊肉，遠遠不如我們抖音店鋪自播時最高40多萬元的日銷售額。」

事後，萬經理要求中影廣聯進行補償，其承諾將免費補播一次，但杜旭東本月因曾為電詐頭目錄制慶生影片引發爭議，負面新聞纏身。寸食公司拒絕再與其合作，並要求退款後，結果一度被相關負責人封鎖。

對此，杜旭東經紀人回應稱「我們不清楚也沒參與」，而其授權公司並未否認上述情況。

安徽寸食的萬經理認為，「現在很多公司打著明星的名義收取高價坑位費，但直播完全不專業，將我們電商公司、廠家坑慘了。」此後，寸食公司不願再與明星合作直播，而是偏向於選擇帶貨型主播。

據不完全統計，2020年有超過500位藝人開啟直播帶貨，但近年不少明星因專業性和品質問題「翻車」，直播間流量也持續下跌，目前已有大批藝人停播。

據悉，杜旭東1956年1月7日出生於北京市，畢業於解放軍藝術學院，是大陸國家一級演員，曾出演《大宅門》、《大宋提刑官》、《神醫喜來樂》、《新三國演義》等多部知名電視劇。