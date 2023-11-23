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10年前經典賽「護國女球僮」...超仙模樣近況曝 ！網大讚人美心善

▲▼ 。（圖／）

▲10年前經典賽的「護國女球僮」Silvia。（圖／翻攝自Facebook／Silvia Hsin 婭欣）

文／CTWANT

2013年世界棒球經典賽，當時擔任球僮的Silvia（張聖訢）走過荷蘭隊休息區前，被媒體捕捉到多位荷蘭隊球員被她吸引轉頭的畫面，最後中華逆轉獲勝，Silvia也因此被封為「護國女球僮」。10年之後她的近況曝光，目前擔任公益單位理事長的她，也被網友大讚「人美心善」。

Silvia（張聖訢）在2013年世界棒球經典賽擔任球僮，當時22歲的Silvia身高166公分，就讀銘傳數位媒體系大四。身材姣好的她，經過荷蘭隊時吸引對方球員的目光，最後中華隊逆轉獲勝，就有人幽默表示荷蘭隊是受Silvia影響才輸球，Silvia也因此被冠上「護國女球僮」的稱號。

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▲▼ 。（圖／）

▲▼10年後的Silvia。（圖／翻攝自Facebook／Silvia Hsin 婭欣）

▲▼ 。（圖／）

如今10年過去，Silvia的近況也曝光，目前她擔任公益單位「台灣美發展交流協會（TBTA）」理事長，時常在IG上分享她參與扶貧活動時的照片。Silvia不僅經常幫助國中、國小的學童，也會參與幫助弱勢及銀髮族共餐、送餐等年菜發送的活動。

10年前世界棒球經典賽「護國女球僮」近況曝　網友大讚她人美心善

▲Silvia如今是公益單位理事長。（圖／張聖訢IG）

善良的Silvia也因此獲得網友大讚「人美心善」、「人美又有愛心」、「謝謝你讓這個世界更美更善良」、「氣質有智慧的美女」、「一群默默付出為了愛護及幫助弱勢族群，由衷佩服。加油！」

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▲▼ 。（圖／記者王麗琴攝）

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