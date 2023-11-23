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苗栗三灣柑橘展銷搭大選熱潮　賴、侯、柯同框吃柑橘比賽

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣三灣鄉舉辦柑橘展銷活動也搭上總統大選的熱潮，今天記者會上活動人員帶著賴清德、侯友宜、柯文哲的面具比賽吃橘子，場氣氛十分熱烈、笑聲不斷。

▲▼苗栗縣三灣鄉柑橘展銷搭大選熱潮，賴、侯、柯23日同框吃柑橘比賽。（圖／記者蔡文淵攝）

▲苗栗縣三灣鄉柑橘展銷搭大選熱潮，賴、侯、柯23日同框吃柑橘比賽。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗縣的三灣鄉夏天有飽滿多汁的三灣水梨，冬季則有香甜可口、美味營養的三灣柑桔，有椪柑、桶柑、帝王柑、美人柑、肚臍柑、日本柑、金桔、柳丁等品種，飽滿多汁、清香甘甜，總種植面100餘公頃，年產量達60萬公斤，甜度及品質堪稱「一級棒」。

每年的12月至2月適逢柑桔盛產，為了行銷三灣優質農產和好山好水好風景，三灣鄉公所年年舉辦柑桔展銷活動，希望能吸引遊客來到三灣，也順帶將三灣的柑桔行銷出去，今天在苗栗縣政府一樓大廳舉辦記者會，現場也邀請神秘嘉賓挑戰三分鐘吃柑桔比賽。

3名活動人員分別帶著總統候選人賴清德、侯友宜及柯文哲的紙板面具，但他們分別掛著「賴輕的」、「侯有儀」、「柯聞責」的名牌進場，比賽開始3人都渾身解數吃柑橘，當場並未分出高下，現場觀戰的來賓苗栗市長邱鎮軍講評時表示，「姓賴」的默默的努力在吃，「姓侯」的剝橘子比較慢，「聞責」吃橘子比較快，應該2個人要合作，不要太貪心，要贏比較重要!影射目前的政壇狀況，現場氣氛十分熱烈、笑聲不斷。

三灣鄉長李運光表示，「三灣EAT桔棒」農業產銷活動，定於12月2日10:00-16:00在三灣鄉公所前廣場舉辦，歡迎大家來柑桔產地一日遊，買柑桔、吃柑桔，還可順遊台三線、一探落羽松秘境，品嚐初冬最一級棒的享受。

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關鍵字：

三灣柑橘展銷

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