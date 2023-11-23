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嘴破2個月「擦藥無效」！就醫驚罹口腔癌　醫嘆：元凶在假牙

南投一名男子反覆嘴破，檢查竟是口腔癌。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲南投一名男子反覆嘴破，檢查竟是口腔癌。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

南投一名58歲王男有20年菸齡，雖然已經戒菸，但2個月前發現反覆嘴破，雖然擦藥但症狀依舊不見起色，就診才驚覺，嘴破可能是因為假牙配戴不當，加上長期摩擦刺激導致。經切片檢查，確診為口腔頰黏膜惡性腫瘤，也就是俗稱的口腔癌，接受手術切除後，病情穩定返家休養。

南投醫院耳鼻喉頭頸外科的賴文森醫師指出，除了抽菸是致癌因子，假牙也可能造成口腔反覆發炎，並引發黏膜癌變。根據衛生福利部2022年國人死因統計資料，口腔癌是10大癌症死亡率第6位；國民健康署2021年癌症登記資料顯示，口腔癌是台灣10大癌症發生人數第5位，有超過6200人罹患口腔癌，可見對民眾健康影響很大。

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王男反覆嘴破，可能是假牙造成的。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲王男反覆嘴破，可能是假牙造成的。（示意圖／翻攝自pixabay）

據了解，口腔癌的早期治療以手術為主，治療效果較好，但症狀較不明顯，因此定期篩檢很重要。政府提供補助給30歲以上有嚼檳榔或吸菸習慣的民眾，以及18歲以上的嚼檳榔原住民，每2年進行一次口腔黏膜檢查，及早發現可以進行適當治療，若延遲到晚期才發現，除了手術之外，還可能需要進行化學治療和放射線治療，不僅過程辛苦，治癒的機率也降低。

賴文森醫師提醒民眾，配戴假牙仍需定期追蹤，以王男的案例來看，口腔反覆破裂的原因，很可能就是假牙配戴不當和長期摩擦刺激，因此呼籲若口腔黏膜同一處反覆潰瘍，且持續2周以上仍沒痊癒，建議去看醫生，安排專業的檢查和診斷。

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