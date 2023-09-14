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社會 社會焦點 保障人權

北監爆酷刑虐待！受刑人慘被壓制「用拖鞋暴打」　矯正署4點回應了

▲台北監獄傳出收容人利用郵寄包裹夾藏智慧手機進入舍房。（圖／資料照片）

▲有監委指控，北監管理人員涉嫌虐待受刑人，違反國際人權公約。（圖／資料照片）

記者黃哲民、閔文昱／台北報導

針對監察委員高涌誠、王幼玲14日召開記者會指稱，台北監獄管理受刑人時涉違法虐待、實施酷刑，已違反國際人權公約，監所管理人員視而不見，監院已通過糾正台北監獄。對此，法務部矯正署提出4點改善措施，並強調如發現人員涉嫌違法虐待或實施酷刑等不法情事，勿枉勿縱，絕不寬貸。

監委高涌誠、王幼玲質疑，北監監視器死角太多，今年4月13日有受刑人在管理員視線範圍內，疑似遭服務員壓制，甚至以拖鞋暴打，調閱監視錄影畫面後，只能從不鏽鋼房門反射影像看出來，法務部應通盤清查全國矯正機關空間死角，並研謀改善作為。

高涌誠還強調，北監戒護比長期偏高，欠缺管理人力，平時均倚賴大量服務員處理雜務，但上銬、控制或壓制受刑人，應屬矯正人員執行職務之核心事項，要經受訓或法律授權才可執行，依規定不得由服務員替代管理員，法務部、矯正署竟長期漠視。

針對監察院提案糾正北監管理缺失，矯正署表示，法務部長蔡清祥已指示矯正署及北監配合後續司法調查，如發現人員涉嫌違法虐待或實施酷刑等不法情事，勿枉勿縱，絕不寬貸，並針對職員行政缺失部分一併究處責任，研議加強督導所屬機關相關戒護管理業務，結合政風及視察單位聯合視導，降低弊失案件發生風險，同時積極爭取戒護人力，提升管理效能。

另外，矯正署也提出4點相關行政措施改善部分，首先是有關視同作業收容人管理考核部分，矯正署已責成機關各級督導人員應不定期查察、瞭解各場舍（單位）視同作業收容人作業情形，視同作業項目須符合庶務性工作內容，且嚴禁執行公權力或管理收容人情形，如因視同作業收容人管理不當或監督不周致生事端時，將嚴予查究相關人員疏失責任。

第二，有關監視設備設置未臻完備，致監視系統死角發生戒護事故(件)，矯正署後續也將全面清查並重行檢視各機關監視系統死角，評估於人員活動的重點區域增設監視畫面，調查重點將包含場舍值勤人員及視同作業收容人活動區域，針對監視畫面涵蓋不足部分進行改善，防杜於是類處所發生戒護事故(件)或不法行為。

第三，有關器械存放管理部分，矯正署將加強督導所屬矯正機關是否確實依規定管理值勤人員之器械使用及保管作業，並嚴禁將器械予以收容人使用，以防爭議或意外情事。

最後，有關促進收容人醫療處遇部分，矯正署所屬各矯正機關亦視收容人需求加開公醫門診，提供不具健保資格或因故遭停止健保給付之外籍收容人疾病治療、健康檢查、預防保健等醫療業務，目前全國矯正機關共開設公醫門診377診次，本署將持續督導矯正機關協助收容人申請相關醫療補助費用，以降低經濟負擔並確保收容人醫療處遇。

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