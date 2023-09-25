超商開賣「泰奶蛋塔」了！咬下爆超濃泰奶醬　加碼吃最新打拋豬麵包

▲7-11開賣「泰式奶茶蛋塔」，以葡式蛋塔皮搭配滿滿的泰式奶茶醬。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

開吃了！就有超商首度將泰式經典美食結合麵包、蛋塔，變成2款聯名限定美食，一定要吃「泰式奶茶蛋塔」，咬下先能嚐到層層酥脆的葡式蛋塔皮，接著是超香濃的泰式奶茶醬在嘴裡化開，每一口都是滿滿幸福感。

7-11與Semeur聖娜、米其林一星餐廳「頌丹樂」攜手合作打造2款聯名限定商品，由聖娜團隊與頌丹樂主廚監製開發，首度將泰式料理與麵包結合推出「泰式打拋豬布里歐」，柔軟蓬鬆的布里歐麵包包裹著鹹香微辣的打拋豬內餡，即日起在聖娜本店及7-11 Semeur聖娜複合店販售。

▲「泰式打拋豬布里歐」內餡使用在地豬肉拌入辣椒、大蒜、魚露等南洋風味香料，再加入細心燉煮的泰式打拋醬汁，每口咬下都是全新的味蕾饗宴。



另一款為「泰式奶茶蛋塔」，葡式蛋塔皮以統一瑞穗鮮乳及瑞穗鮮奶油製成，內餡使用泰國空運直送的特選茶葉，再由師傅熬煮出滑順香醇的茶香並製成濃郁的泰式奶茶醬，最後澆淋在蛋塔上，讓每口都層層酥脆、滑嫩綿密。

▲最新抹茶甜點飲品來了。（圖／辻利茶舗提供，下同）

「辻利茶舗X白狐院華夫餅」首度合作打造一系列聯名餐點飲品，首推內用限定「辻利抹茶リコッタ（瑞可塔）布丁華夫餅」，其華夫餅特意以辻利抹茶入料製成，口感外酥內韌，帶有淡淡茶香，再放上整顆特製丸香抹茶Ricotta cheese（瑞可塔起司）布丁及混拌丸香抹茶的招牌生乳霜，最後淋上糖蜜提味，大口咬下超滿足，還有一款「成人版辻利抹茶リコッタ（瑞可塔）布丁華夫餅」，同樣是以抹茶華夫餅作為基底，搭配陳年蘭姆酒熬煮成的糖蜜，再撒上「丸倉抹茶」，大人系風味不能放過。

▲內用限定有2款華夫餅可選。

外帶則推出「辻利抹茶白狐淡雪自製糖蜜華夫餅」，在抹茶華夫餅中夾入滿滿抹茶生乳霜，接著淋上自熬糖蜜，再灑滿丸倉抹茶，苦甜滋味超罪惡；飲品部分也有「辻利抹茶草莓牛奶香蕾（冰）」、「辻利抹茶玫瑰漂浮氣泡飲（冰）」共2口味選擇。

▲辻利抹茶リコッタ（瑞可塔）布丁限量吃。

最後加碼吃限量「辻利抹茶リコッタ（瑞可塔）布丁」，特意把白狐院隱藏版菜單中的布丁變身成辻利丸香抹茶口味，加入Ricotta cheese（瑞可塔起司），與新鮮卵黃、牛奶製成，最上層還有抹茶生乳霜、滿滿辻利丸倉抹茶，每一口都能吃到苦甜焦糖香、清新抹茶及Q嫩布丁，超級欠吃，即日起於白狐院華夫餅門市限定開賣。