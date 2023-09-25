亞運外籍選手衝小商品市場殺價「直接對半砍」 店家：很會！

▲亞運外籍運動員前往杭州當地人才會去的商場「殺價」買紀念品。（圖／翻攝環球時報）

記者魏有德／綜合報導

杭州舉辦的第19屆亞運正式展開，就在賽事開幕前，部分先行抵達適應環境的外籍運動員也抽空前往當地知名的小商品市集採買紀念品，不少民眾偶遇外籍運動員時，還把「殺價」一幕拍下，讓店老闆也不禁驚訝稱，「很會呀！這些外國運動員如何掌握了本地人的砍價技巧，難道是提前做了攻略。」

▲錢江小商品市場。（圖／翻攝環球時報）

《環球時報》報導，身高1米85（185公分）以上的運動員們，來到杭州本地人熟悉的錢江小商品市場、四季青市場，像模像樣地砍價、購買商品，甚至有運動員拉著行李箱「掃貨」，主打一個入鄉隨俗，外國運動員竟能找到批發市場，這讓不少網友感到震驚。

據了解，錢江小商品市場是老杭州人的「淘寶」市集，服裝、百貨、食品等品項應有盡有，經營衣服店的的吳老闆透露，這一周已經看到好幾次外國運動員逛市場的、場景，「他們很高，一群人一起逛街，穿著運動服，脖子上掛著亞運會的姓名牌，一看就知道是外國運動員。」

不僅如此，大陸官方也在錢江小商品市場一樓設攤，提供市場商戶便捷快速地換零錢，工作人員透露，「外國運動員很多用現金的，零錢不可或缺，希望我們的熱情服務能為他們的杭州之行增光添彩，給他們留下杭州文明友好的印象。」

▲吉爾吉斯運動員買下同款玩具。（圖／翻攝環球時報）

此外，在四季青服裝街區批發市場裡，則是上演了外籍運動員的嫻熟「殺價」場景。某店鋪老闆楊女士表示，「他們是伊朗人，脖子上掛了亞運會名牌。他們砍價功力太強了，在店裡20多分鐘，看中多件衣服，一開口就是對半砍……200元（人民幣，下同）的襯衫，開口就是100元。」

經過不斷地挑選，楊女士透露，這批伊朗運動員們最終買了100元三件的T恤，「店裡性價比最高的商品。」