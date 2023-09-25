揭秘亞運最美「禮儀志願者團隊」　入選台青嚴控飲食體態、笑容滿分

▲ 杭州亞運頒獎禮儀、升旗手志願者團隊受訓團隊。（圖／紀佳葦提供）

記者任以芳／杭州報導

第19屆杭州亞運23日正式開幕，中外記者鎂光燈除了追尋運動員身影，場內禮儀志願者也是另類「嬌點」。來自台灣的紀佳葦目前就讀浙江大學浙江傳媒學院播音主持專業，與記者分享自己素選經驗，可說是過五關斬六將，首先美姿美儀、身高得把關，暑期受訓一個月後，時刻注意飲食，不能太胖。她也笑說，如果長肉，旗袍非常明顯，同學之間都會互相督促，保持出場最完美狀態。

為期兩星期的杭州亞運，動員招募1.2萬青年志願者，清新草綠色制服被杭州人暱稱是「小青荷」，志願者團隊也包含「禮儀志願者」，她們清一色穿著印製杭州山水圖騰，橙、黃、紫色漸變改良式旗袍，專門負責頒獎時引導運動員就位，遞上獎牌與花束，用甜美笑容一同見證頒獎時刻。

▲頒獎禮儀志願者身高、儀態都得挑選。（圖／紀佳緯提供）

選拔「禮儀志願者」標準最嚴格，有如「選美」大會翻版，台青紀佳葦分享，初期首先審核身高與儀態形象，女生平均163至170公分，太高反而會被刷掉。大部分的志願者講英文是標配，也會選拔懂得小語種的志願者。

「培訓時按照身高分組，個子小一點的女生，會被派去服務武術比賽等場合，個子高大一點的女生，分發到排球比賽，盡量匹配運動員身高。」紀佳葦補充解釋，開幕式各國運動員入場，站在隊伍最前面手持國家名牌的禮儀人員，以職業空服員為主。

初選過關後，接就是一連串魔鬼訓練，紀佳葦與同學利用暑期時間，7月底到8月底進行一個月的培訓，課程早到晚不間斷，第一周是基礎的儀態課，每周上6天課，之後不斷複習考核，課程結束之前經過多次模擬演練，最終所有訓練烙印在腦海中。

▲ 禮儀志願者標準引導手勢、托盤正確姿勢 。（圖／記者任以芳攝）

紀佳葦分享，「頒獎禮儀志願者分三個崗位，一個是頒獎引領運動員，還有一個是引領嘉賓，需要學的東西是不太一樣的，大家都會把所有流程都記在心裡。」以防有支援的情況，都可以隨心應變。

談到所有訓練最難忘事？ 紀佳葦笑說，「頒獎托盤子的訓練，有固定手勢，獎牌和盤子也有重量，光是盤子2公斤，加上一塊獎牌，我們會在盤子上面放6瓶水，訓練自己的臂力。」

手勢也很重要，紀佳葦表示，「比如引領嘉賓去頒發銅牌、金牌、銀牌，以及花束，禮儀引導員要懂得控制時間，提醒運動員站在他的位置上，安排頒獎後的大合照。」每一次的上下場考驗大家的應變能力。

▲隨時夾緊練核心、收小腹 。（圖／記者任以芳攝）

紀佳葦就讀傳播相關科系，她與大部分的同學接受儀態課培訓，有一些底子，但到了亞運培訓中心又是另一回事。她也透露，「我們在訓練時，老師說屁股要收緊，要站穩，老師會來推你，核心要保持住。因為訓練時都是穿緊身褲，有些人有羅圈腿，需要用力夾緊腿，讓膝蓋變瘦。」

笑容部分也有要求，紀佳葦說，「老師給我們規範微笑的角度，比如說微笑抿嘴笑，稍微露齒一笑，還有8顆牙標準笑，怎樣漂亮，怎麼明媚，怎麼燦爛就怎麼來。」

訓練期間最難部分就是練習「克制」，老師會要求體重，不能暴飲暴食。紀佳葦說，「我們要求170公分以下，控制在50公斤以下，170公分以上盡量控制在55公斤，出場的旗袍非常顯腰身。大家都會互相督促，餐餐低油低鹽，因為大部分的禮儀志願者都非常瘦，如果（胖了）跟旁邊人比較很明顯。」

▲紀佳葦永遠記得擔任亞運志願者的幸運與光榮。（圖／紀佳緯提供）

「禮儀志願者」是亞運最美風景一，當被問到有沒有遇過運動員交換電話？紀佳葦說，「老師很保護我們，管得很嚴，經常提醒可以與各國運動員合影留念，私下不能加微信。」另外，所有志願者在個人社交媒體上發圖文也要小心謹慎，要顧及整體形象。

最後，談到參加亞運志願者的心得？紀佳葦感性的說，「培訓的時候收穫非常多的友誼，正好在浙江唸書碰到亞運，也參與志願者工作，感覺自己真的很幸運。」即使以後畢業進入社會，永遠記住這份公益服務的精神，遇到類似活動，會繼續加入志願服務。