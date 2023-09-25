好市多水蜜桃「4顆都發霉」苦主嘆：品質不行！內行曝1時間易踩雷

▲好市多水蜜桃發霉。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）近來陸續爆發出多起進口食品食安問題，有網友18日到好市多購買一箱水蜜桃，販售人員說要放幾天才會軟，沒想到才過3天，6顆中已經有4顆發霉了，搖頭直呼「品質真的不行」。貼文釣出內行網友透露，好市多的水蜜桃（白桃）6、7月時最好吃，過了產季就要碰運氣了。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，18日到好市多購買一箱水蜜桃共6顆，販賣人員表示需要放置幾天才會變軟，但一直都沒有香氣，以為還沒熟 ，沒想到才過3天，「翻起來看有4顆已經發霉，1顆也快發霉了，Costco的品質真的不行，其他想要買水蜜桃的人請慎思！」「桃子本身品質應該就有問題，剩下兩顆趕快吃也是裡面開始爛了」。

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貼文一出，有網友指出，是不是因為買來都沒開封，水蜜桃悶壞了？原PO解釋，「買來就底部換成紙，通風等它熟，還沒熟就直接爛掉，另外兩顆趕快吃，結果也還沒很軟」。

▲老會員分享，好市多水蜜桃6、7月最好吃。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



不少網友也有相同的經驗，「我跟你同一天買的，也是周二發現有2顆從蒂頭發霉」、「我也是買回來隔天蒂頭就發霉，切開裡面其實是已經有傷的」、「我也買了二箱！都還沒熟就開始爛了！也都是這個問題」、「這批真的不ok，我從六七月開始買買到現在，之前都很好，因為喜歡每次看到都會買，一樣的保存方法，這次周日晚上買回，周二晚上發現大部分已經都從蒂頭或邊邊發霉了」。

有內行網友分享，6、7月買的水蜜桃最好吃，「好市多的水蜜桃（白桃）依照經驗大概6-7月最好吃、再來的都不行」、「8月還行，到月底或者9月，一般是碰運氣！試過好幾年了」、「我也記得8月買還可以，9月初買一次完全沒味道，9月中再去看，現場一堆已經慘不忍睹，發霉的好多」。

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