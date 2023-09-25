企業捐贈脈照靜脈定位儀　中華醫大感謝培育人才

▲醫凡企業總經理周玉堂（右4）代表公司捐贈脈照靜脈定位儀給中華醫大，由孫逸民校長（右3）代表受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「業界有愛，人才共培」，醫凡企業有限公司捐贈兩台脈照靜脈定位儀給中華醫事科技大學護理系和醫學檢驗生物技術系，輔助學生強化針劑注射技能，校長孫逸民代表學校致贈感謝狀。

孫逸民校長並感謝居中聯繫促成這次儀器捐贈的台南縣醫事檢驗師公會、中華醫大台南市校友會和台南華一扶輪社，期許學生善用企業和校友的愛，在專業學習上精益求精，幫助更多人。

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捐贈儀式於24日晚上在中華醫大台南市校友會理監會議上舉行，由醫凡企業公司總經理周玉堂，親自將儀器交給孫逸民校長，醫凡企業副總經理鄭鈺鈴、總經理特助馮圓媛、南區業務王柏凱、台南縣醫事檢驗師公會理事長潘顯堂、中華醫大台南市校友會會長邱慈意及多位理監事、台南華一扶輪社創社社長謝馨慧、華醫主任秘書洪明權、護理系系主任蔡富棉、醫檢系系主任黃昭祥等也出席儀式，一起見證企業助學善舉。

孫逸民校長表示，台南縣醫事檢驗師公會理事長潘顯堂是華醫傑出校友，目前也是台南市校友會的副會長，而台南華一扶輪社創社社長謝馨慧是台南市校友會理監事成員，在現任會長邱慈意的帶領下，經常熱心公益、助學學弟妹，進而促成此次醫凡企業捐贈脈照靜脈定位儀的善舉，堪稱是華醫人愛心的匯聚與循環，學校一定會善用儀器輔助教學、培育人才，讓學生在專業技能上精益求精，畢業後在臨床醫療服務幫助更多人。

脈照靜脈定位儀為可協助醫護人員找到適當靜脈位置之輔助工具，利用近紅外線技術將靜脈進行可視化定位，對於醫護人員面對血管不易辨識者執行注射時提供定位輔助。醫凡企業捐贈的兩台脈照靜脈定位儀將分別安置在護理系和醫學檢驗生物技術系的實驗室，提供學生操作實務時練習輔助之用。