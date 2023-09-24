明揚大火10死107傷　林萬億證實「2死者遺體未完整」現場拜託祂們

記者許權毅、鄒鎮宇／屏東報導

高球代工廠「明揚科技」屏東廠房22日傍晚發生爆炸，釀成10死、107傷悲劇。對此，行政院政務委員林萬億24日晚間表示，目前還有兩位死者未找回完整的大體，工作人員仍在持續確認身分，希望可以盡快完成，讓消防隊員回家休息並進入下個階段。

▲行政院政務委員林萬億。（圖／記者許權毅翻攝）



屏東大火發生後，行政院院長陳建仁23日下午前往醫院探視傷患，並請林萬億政委南下進行跨部會協調，協助地方政府救災、善後等。

林萬億24日晚間6時20分許抵達後表示，燒燙傷的復原之路漫長，未來會將重點放在50多名重傷病患上，衛福部和幾家醫院合作協助復原，之後傷患的職業復健及家庭需要等，都會全力幫忙。

▲死者家屬到現場合掌祈求，希望家人快點出現被找到。（圖／記者許權毅翻攝）



林萬億說，事件發生後，究責、補償及法律程序很多，每個情況都不一樣，因此25日會先跟縣政府商量並一步步進行，也會跟經濟部處理廠房問題、勞動處處理產業公安等相關問題。

最後，林萬億表示，他抵達屏東後，有拜託往生者，希望祂們可以盡快出現，讓消防同仁可以盡快休息，並讓事情進入下個階段。此外，林萬億證實，目前傅姓員工與陳姓消防員的DNA資料還無法比對完整，「不能讓家屬不放心，要讓家屬覺得往生者一路好走，不要讓家屬覺得有疑慮，盡力周全」。

據悉，現場仍繼續開挖搜索，死者家屬進到裡頭合掌，盼望失聯的家人快出現。