紅油抄手醬可以單點！他曝「鼎泰豐6隱藏吃法」　牛肉麵可以續湯

▲鼎泰豐。（圖／記者黃士原攝）



記者施怡妏／綜合報導

以小籠包聞名的鼎泰豐，可說是台灣在國際上最知名的連鎖餐廳，許多國外旅客遊台灣必來此朝聖，就連台灣人也愛吃，有網友分享鼎泰豐的隱藏點法，可以花70元點紅油抄手的醬汁之外，還可以點小份的蛋炒飯，兩個人一起吃，份量剛剛好，還有網友補充，松露小籠包可以點單顆，包子類可以點單顆。

原PO在Dcard上發文，「你可能不知道的鼎泰豐吃法」，鼎泰豐的紅油抄手醬汁配炒飯超搭，直接美味加倍，某次詢問店員能不能單點醬，店員點頭，份量約一個碗的大小，價格約70元，如果要辣油的話，直接跟店員說即可，「紅油抄手醬跟辣油並不一樣，辣油是免費的」。

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原PO接著說，炒飯也可以點小份的，「僅限蝦仁或是肉絲，小份大概3碗多一點，以兩個人來說非常夠吃」；想吃兩種口味的紅油抄手，可以點綜合口味，蝦肉跟菜肉各半，兩種口味一次滿足；另外，點牛肉麵可以選筋或是全瘦，喝完湯可以再續一次，「可以單點叫光麵的東西，好像就是麵條但我沒吃過就是了」。

▲鼎泰豐炒飯可以點小份的。（圖／記者黃士原攝）



貼文一出，還有網友補充，松露小籠包可以點單顆，「其他的都是5、10的倍數，甜的小籠包也一樣，可以點單顆的是包子類，菜單上是一份兩顆，要另外跟店員說才能點！」

其他網友表示，「豆沙小籠包超好吃」、「原來炒飯有小份的好讚，可以空肚子吃其他東西了」、「一個醬70元，是什麼有錢人來的嗎」、「厲害的吃法」、「包子類的可以單點一顆、三顆」、「紅油抄手醬要70元，不愧是鼎泰豐，但好好吃」、「越看越想吃了」。

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