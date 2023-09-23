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明揚惡火19人送高雄醫院　重傷3勇消「1插管、1斷肢、1碎指」

▲▼屏東工廠爆炸起火。（圖／記者吳世龍攝）

▲明揚國際公司屏東廠發生嚴重爆炸死傷事故。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

屏東科技園區明揚國際公司（8420）廠房昨(22日)傍晚5時許傳出爆炸火警，已釀成102人輕重傷、4勇消殉職、4失聯。截至目前共有19名傷者後送至高雄7家醫院救治，其中3名重傷的消防員經搶救後，目前生命跡象都穩定；不過有一位員工被送到院時已明顯死亡。

屏東警消昨傍晚5時31分接獲報案，明揚國際科技公司工廠發生火警，立即派員前往現場灌救，不料因廠內存有大量烷、天然氣等化學物品，導致警消才剛入內就發生爆炸，第一批搶進火場的警消來不及撤退，當場遭炸傷，倉庫入口處也崩塌塞住。

▲▼屏東科技廠又爆炸。（圖／記者吳世龍攝）

▲現場頻頻傳出爆炸聲響。（圖／記者吳世龍攝）

屏東縣府於晚間6點向高雄市求援，高雄市消防局陸續派遣19車53人、機器人2部前往協助救災，衛生局也立即聯繫屏東縣衛生局，並通知25家急救責任醫院待命收治患者、整備燒燙傷病床及相關除污設備，同時橫向聯繫衛生福利部高屏區EOC。

現場陸續救出多名傷者，截至截至9月23日中午12點，高雄市共收治事件相關患者19位，高雄長庚6位、高醫附醫5位、國軍高雄總醫院4位(出院1、死亡1)、義大醫院1位、阮綜合醫院1位（已出院）、小港醫院1位（已出院）、聯合醫院1位。

▲▼屏東科技園區一間工廠倉庫起火爆炸，第二名消防人員救出送醫畫面。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲火警造成4名勇消殉職、10人受傷還有1人失聯。（圖／記者吳世龍翻攝）

傷者包括3名勇消，林家慶的胸口至腰部左半邊有嚴重燒燙傷，目前在高雄長庚插管治療；盧逸軒的手部不幸斷肢，也被後送至高雄長庚治療，目前生命跡象均穩定。

另一名則是楊士良，身上有燒燙傷、手指開放性骨折，目前正在義大醫院開刀中。

國軍高雄總醫院共收治4名傷患，1人已出院、1人腳部骨折，已開完刀、1人在加護病房救治，生命跡象穩定，另有一名傷者送到院時已明顯死亡，未進行醫療處置。

高醫有3名本國籍傷者分受撕裂傷、下肢骨折、眼睛和頭部外傷，另有2名越南籍傷者頭部撕裂傷、下肢骨折。

小港醫院收治1名傷者，全身有多處傷口，由外傷科處理後已出院。一名49歲女子因吸入性嗆傷、輕微腳扭傷，在家人陪同下到阮綜合醫院就診，經診療後也於昨晚離院。

高雄市長陳其邁今日前往高雄長庚探視傷患，他表示，有2位消防員傷勢比較嚴重，他都有親自探視，也跟他們加油打氣，如需要高雄市政府協助的地方也會全力來幫忙。其中，盧姓消防員是高雄市籍市民，傷勢看起來是比較嚴重，集中在臉部、上半身，未來在重建工作上難度會較高，長庚醫院會提供最好的照顧。

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