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大陸 大陸焦點 特派現場

中華隊進場！亞運新聞中心2次歡呼　科威特王儲獻飛吻逗笑媒體

記者任以芳／杭州報導

杭州第19屆亞運會開幕式將於今晚(23日)在杭州奧體中心體育場「大蓮花」正式登場，能進去媒體只有1697人，其餘中外媒體守候亞運主新聞中心看大螢幕，其中，伊朗、巴基斯坦、科威特等與大陸友好國家出場時，現場歡呼聲不斷，到了中華台北隊出場，不只現場觀眾沸騰，亞運媒體中心記者也跟著歡呼拍手，氣氛超級熱鬧。

▲▼ 亞運開幕、新聞中心直播 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 亞運開幕主新聞中心直播區 。（圖／記者任以芳攝）

杭州亞運會今晚準時8點正式開幕，場地在可容納8萬人的「大蓮花」杭州奧體中心體育場，除了各國嘉賓政要、一般觀眾，這次媒體入場票只有1697張，許多中外媒體無法進場，亞運十分貼心，在主新聞中心外面安排8Ｋ超級大螢幕，讓所有人同步觀看開幕式現場。

▲▼ 亞運開幕、新聞中心直播 。（圖／記者任以芳攝）

▲沒有去現場的中外媒體在新聞中心觀看直播。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者現場直擊，大約晚間19時40分左右，不少中外媒體卡位，大陸媒體人數最多。亞運開幕式準時20時登場，媒體中心陸續有人飛奔到電視直播區，還有人直接坐在地上，現場媒體甚至集體把椅子往前挪，只為了看更清楚。

這次杭州亞運共45個各國代表團，開幕進場順序以英文字母排序，中華台北隊字母是「T」，出場順序是第36位，排在敘利亞之，塔吉克之前。代表中華隊掌旗官是「台灣蝶王」王冠閎、跆拳道甜心羅嘉翎領軍，顏值爆表。

▲▼ 亞運開幕、新聞中心直播 。（圖／記者任以芳攝）

▲新聞中心媒體記者也為中華隊歡呼打氣 。（圖／記者任以芳攝）

當直播現場司儀唱名「中華台北隊」，主新聞中心的圍觀媒體馬上高聲歡呼、大力拍手。同一時刻，現場大螢幕也傳來亞運現場觀眾的歡呼聲，很有臨場感。

新聞中心現場拍手持續幾秒後，央視切換大陸國家主席習近平向中華台北隊揮手致意，緊接著出現第二波歡呼拍手聲，雖然只是看大螢幕直播，不少人拍照紀錄中華隊進場歷史一刻。

記者也觀察，媒體中心「拍手」現象，也可感受與大陸邦交的「友好值」，除了香港、澳門和大陸代表團獲得熱烈掌聲，阿富汗、伊朗、巴基斯坦、科威特等部分國家出場時，歡呼拍手聲也很熱烈。

科威特代表團舉旗出場，王儲米沙勒在看台上大力揮手，甚至俏皮地獻出飛吻，超幽默的動作，被央視全程直播，不少媒體看到直播又是一陣歡樂笑聲，氣氛超級熱鬧。

▲▼ 亞運開幕、新聞中心直播 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 亞運開幕、新聞中心直播 。（圖／記者任以芳攝）

▲各國媒體在新聞中心直播亞運開幕 。（圖／記者任以芳攝）

另外，主新聞中心裡面也有超大螢幕全程直播，成為中外媒體記者新聞報導背板，不少外媒現場LIVE，透過螢幕間接轉播亞運開幕式報導。部分在趕稿子的記者也停下手邊工作，觀看亞運開幕的表演。

根據亞組會今下午14時公布訊息，亞運開幕式發放的總媒體票數是1697人（總採訪中外媒體3千多人），其中包含攝影證(EP)是712張，這些媒體門票由45個亞奧理事會、杭州亞祖會、中國奧委委會負責分發。其中台灣媒體參加開幕式的媒體名額由中華奧委會分發協調。

▼ 亞運開幕總媒體票數公告清楚。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 亞運開幕媒體票務 。（圖／記者任以芳攝）

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