包機直航！10航空業花蓮踩線交流　大啖東大門夜市山海宴

▲花蓮縣政府再推國際包機直航，邀請國內外10家航空業者踩線考察。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為歡迎更多國際旅客訪花旅遊，花蓮縣政府加速推動國際包機直航花蓮，透過交通部觀光署邀請國內航空公司及日本、韓國、越南、泰國、香港、澳門共10家航空業者於21日到花蓮踩線考察，縣府更邀請本縣觀光相關公協會及旅行社業者與該團成員交流，就如何擴大國際包機直航航點交換意見。

花蓮縣長徐榛蔚表示，「花蓮走向世界、世界走進花蓮」，縣府積極透過各項政策努力實踐讓花蓮更進一步與國際接軌，並特別感謝立法委員傅崐萁，促請中央延長交通部觀光局「推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點」補助年限至民國114年，使航空公司及旅行業者能獲得挹注，以包機直飛方式直接抵達花蓮展開遊程，而花蓮更是今年以來唯一擁有國際包機直航的東部縣市。

▲考察團與觀光相關公協會及旅行社業者意見交流。

本次踩線共邀請星宇航空、日本航空、大韓航空、德威航空、越捷航空、香港航空、澳門航空等共10家航空公司代表到花蓮進行2天1夜踩線考察，前往花蓮航空站瞭解航空器起降及旅客入出境設施，21日下午更與本縣旅行業、旅館、民宿及休閒產業等觀光相關公協會與業者就國際包機直飛花蓮進行座談研討，晚上則前往東大門夜市享受獨特的「山海宴」美食，讓業者們充分感受花蓮多元文化及自然人文景觀魅力，業者也表達希望能開拓航點，促成更多國際遊客到訪花蓮。

▲考察團前往花蓮航空站瞭解航空器起降及旅客入出境設施。

來訪的航空業者們對於花蓮的自然與人文特色景觀感到驚艷外，更對花蓮在迎接國際旅客的環境與努力感到印象深刻，並表示待飛機、機組人員數量及外國航站運能不足等問題解決後，希望能拓展在桃園、松山機場以外航點；而透過與花蓮縣內觀光相關公協會及旅行業者的交流，也讓他們看到來花蓮深度旅遊的商機。

▲花蓮縣府宴請考察團於東大門夜市享受獨特的「山海宴」美食。

觀光處長張志翔表示，花蓮勇奪國際知名旅遊平台Booking.com「全球最好客城市」第二名，為前十名當中唯一的亞洲城市，而在該平台舉辦的台灣「旅客評分卓越獎」，花蓮也榮獲排名第一。縣政府將持續鎖定日、韓、新、馬等國際觀光客，積極邀請國內外旅行及航空業者體驗花蓮優質旅遊環境及自然人文特色，公私部門資源整合一起合作吸引更多國際旅客到花蓮深度探訪，體驗永續是花蓮的日常生活，將花蓮更進一步推向國際。



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