「台灣消防弟兄」已141位殉職！　英雄榜曝光爆鼻酸

▲從民國41年起，已有141名打火英雄殉職。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

屏東明揚國際科技公司工廠昨（22日）晚上發生爆炸，造成4名消防員殉職，讓家屬們悲痛萬分。《ETtoday新聞雲》整理出歷年名冊，從民國41年（1952年）起，已有141名打火英雄殞命。

昨傍晚5時許，屏東廠房傳出爆炸火警，警消獲報後立刻派員前往現場，並詢問廠方內容物，在得知有大量過氧化物後，便立即決定使用乾粉滅火；不料，當第一批警消人員入內搶救時，就發生小爆炸，其中勇消賴俊儒、陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔不幸殉職，另有9名警消分別輕重傷送醫。

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▲歷年殉職消防英雄名冊。（圖／記者周亭瑋製表，點圖可放大）

近10年消防弟兄因公殉職案例：（時間為殉職日期）

2013年2月12日

新北市五股區冷凍工廠發生火警並導致氨氣外洩，因現場視線不明，新北市消防局海山分隊的黃育隆，從五樓墜落電梯井內，腦骨破裂、顱內出血，送醫不治。

2013年7月6日

新北市泰山區家具工廠發生火災，現場爆燃造成鋼梁倒塌，使得新北市消防局泰山分隊的陳奕睿與彭祥億身陷火場，救出後傷重不治。

2014年3月27日

台北市仁愛路二段72號之9地下室發生火警，台北市消防局華山分隊小隊長方俊弘與其他4名隊員救援時，遭遇爆燃意外，由於他身先士卒受傷最重，搶救後仍回天乏術。

▲高雄氣爆。（圖／ETtoday資料照）

2014年7月31日-8月1日（高雄氣爆案）

高雄氣爆造成5名消防員、1名義消因公殉職及23名警義消輕重傷，包括主任秘書林基澤（追晉副局長）、苓雅分隊小隊長黃國棟（追晉分隊長）、瑞隆分隊小隊長劉耀文（追晉分隊長）、成功分隊隊員王中（追晉小隊長）、新興分隊隊員莊政潔（追晉小隊長）及義消總隊副總幹事黃尚強（追晉總幹事）。

2014年6月27日

新北市中和區華夏之星社區地下停車場發生火警，新北市消防局南勢分隊的張哲偉，到地下室搜尋起火點及搜尋有無民眾受困，即便火勢已撲滅，卻因吸入大量高溫濃煙嚴重嗆傷，往雙和醫院急救仍宣告不治。惟張哲偉被拖出火場時仍戴著面罩，家屬懷疑裝備有問題。

2015年1月20日（桃園新屋保齡球館火災）

桃園市新屋區中興北路的新屋保齡球館，凌晨2時發生火警，火勢猛烈，消防局緊急派出84人搶救，豈料2時52分鐵皮鋼架的兩層樓建築突然熔塌，6名消防隊員受困罹難，犧牲前還奮勇救出2名劉姓男子。

罹難打火弟兄包括永安分隊陳鳳翔、陳彥茗、蔡長融，觀音分隊張桂彰，新屋分隊曾重仁，草漯分隊謝君杰。

▲新屋保齡球館大火。（圖／桃園市消防局提供）

2017年10月27日

新竹縣昇陽光電湖口廠中午12點多發生火警，新竹縣消防局新工分隊的林永軒，在撤離時落單，疑因吸入大量濃煙昏倒，送醫不治。

2018年4月28日（敬鵬工業平鎮廠火災）

桃園市平鎮區敬鵬工廠發生嚴重火警，7位消防員疑似遇到大爆炸，被機具壓住而無法逃生，首位被救出的是平鎮分隊隊員呂宗郁，也是唯一倖存下來的英雄，山峰分隊隊員林伯庭、游博瑜、余佳昇、平鎮分隊小隊長李翰霖、隊員林尉熙、埔心分隊小隊長游曜陽不幸罹難。

▲桃園敬鵬工業平鎮廠大火，奪走6位打火英雄的性命。（圖／記者姜國輝攝）

2019年10月3日

台中大雅區群峪免洗餐具物流中心、台灣百慕達紙器廠發生火災，起火鐵皮廠房為違章建築，台中市消防局西屯分隊的特搜隊員謝志雄及張哲嘉被派入廠房，利用熱顯像儀探查起火點，以佈署水線。10分鐘後，現場救災指揮中心發現火勢擴大，透過無線電呼叫撤退，遲遲未獲回應，最終兩人英勇殉職。

2021年6月30日

彰化市喬友大樓防疫旅館發生火災，彰化縣政府消防局東區分隊的陳志帆在九樓尋找房間等待救援，不幸躲進無對外窗房間，氧氣瓶氧氣不足，最終不幸殉職。

▲屏東明揚國際科技公司工廠爆炸。（圖／屏東縣消防局提供）

2023年9月22日

屏東科技園區明揚國際公司廠房傍晚5時許傳出爆炸火警，因廠內存有大量烷、天然氣等化學物品，第一批弟兄僅深入10米，就突然發生爆炸、將入口炸崩，導致4名勇消賴俊儒（33歲）、陳柏翰（32歲）、鍾吉垣（38歲）、施寶翔（37歲）殉職。

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