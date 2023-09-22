明揚高爾夫球廠爆炸！消防員1死4重傷4受困　屏縣長周春米緊急發聲

▲屏東明揚國際科技公司火警，消防員殉職。（圖／記者陳崑福攝）
記者董美琪、陳崑福／綜合報導
屏東市經建路屏東科技園區1家工廠22日傍晚發生火警，消防局出動各式消防車輛34車、66人前往搶救，據了解目前消防人員傷亡部分是1死4重傷4受困，確切數字持續確認中。屏東縣長周春米悲痛發文表示「全力救災中」。
屏東明揚國際科技公司火警，目前仍在搶救中，周春米發文表示，「 屏東科技產業園區火警，成立 #火災應變中心 全力救災中！消防局17:42接獲明揚國際科技公司火警，立即派出大量人車前往搶救，目前持續控制火勢與搶救受困人員中！」
▼屏東科技產業園區火警。（圖／翻攝自Facebook／周春米）
周春米到場了解救災最新進度，「目前很不幸有一位勇消在火場內殉職，令人悲痛！但是救災工作必須持續，我也請同仁務必安全第一，全力搶救受困人員！請民眾不要圍觀，讓救災順利進行！」
屏東科技產業園區火警，成立 #火災應變中心 全力救災中！ 消防局17:42接獲明揚國際科技公司火警，立即派出大量人車前往搶救，目前持續控制火勢與搶救受困人員中！ 我趕赴前進指揮所掌握救災最新進度，目前很不幸有一位勇消在火場內殉職，令人悲痛！ 但是救災工作必須持續，我也請同仁務必安全第一，全力搶救受困人員！ 請民眾不要圍觀，讓救災順利進行！由周春米發佈於 2023年9月22日 星期五
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