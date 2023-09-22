明揚高爾夫球廠爆炸！消防員1死4重傷4受困　屏縣長周春米緊急發聲

屏東科技園區22日火警釀成6名消防員受困，其中1人傷重殉職，目前1人救出意識清醒，還有4人受困等待救援。據了解，殉職消防員在進入搶救前，臉上戴著面罩，不過人被救出以後疑似有出血的狀況，面罩也被丟在路邊，畫面相當驚悚。