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大樂透直衝2.7億！「3生肖」偏財運大旺　有機會一夜暴富

大樂透頭獎已連9摃。（圖／報系資料照）

▲大樂透頭獎已連9摃。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

又是有機會發財的一天！大樂透頭獎已連9摃，今（22）日的頭獎累積金額預估將上看2.7億元，民眾若能趁著運勢好時買張彩券，說不定能一圓財富自由夢。剛好《手相學生肖星座運勢》就分析指出，有3生肖在9月22日至30日財運飆升，若能趁著財運好的時候買張彩券，碰碰運氣，說不定能一夜暴富。

生肖猪

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屬豬的人，命中帶財，運勢驚人！9月22日至30日偏財大旺巨獎來襲，財氣猶如猛虎下山，財運大漲，加上財星來臨，工作上也都會非常順利，所以只需好好盡力，錢財自然滾滾而來，招財旺財、天賜財富。

生肖蛇

屬蛇的人，9月22日至30日會趕走霉運，必大富特富，不僅如此，若是家中有人是這個生肖，通常預示這樣的家庭能夠互相扶持，家庭關係和諧，祖孫四代人都能衣食無憂。

生肖馬

屬馬的人，樂觀向上，氣度和度量大。9月22日至30日財運飆升，橫財連發，大小財不斷來，必能一夜暴富。此外，在貴人相助下，生意會越做越大，如果能趁著運勢好的時候更加努力，必定能夠飛黃騰達。

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