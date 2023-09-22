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2023台灣設計展在新北　B區捷運環狀線衛星展區串連城市過去、現在和未來

▲▼新北,2023台灣設計展,城市,捷運,環狀線,文化。（圖／業者提供）

▲2023台灣設計展在新北市，圖為B1展區新北市府大廳模擬圖。（圖／新北文化局提供，下同）

生活中心／綜合報導

2023台灣設計展在新北，「新北○起來」10/6～10/22鶯歌登場！五大展區分為A區「主展區」14檔主題展、B區「衛星展區」新北捷運環狀線、C區「品味漫遊新北哩賀」特色路線遊程、D區「設計響應」跨區域展演、以及E區「城市再造」將設計融入城市美學。

新北市政府文化局表示，B展區以5捷運站點+2展區呈現4大議題，捷運環狀線5個站點為微型展展場，結合新北市府一樓大廳以及環狀線列車車廂改造，呈現「都市建設的更新」、「交通軌道的建置」、「多樣族群的融合」以及「自然人文的結合」四面向下的城市面貌。展區以城市與市民出發，市民生活的各種樣態，即組成城市面貌的根本，新北市透過不同的市政推動，翻轉過去城鄉風貌，帶動美學更新，落實城市願景，轉變過程從產業布局、居住環境、觀光休閒及交通軌道建設起手，串連起城市的過去、現在與未來。

B1展區｜新北市府大廳

新北市發展悠久且涉及不同的族群、聚落、產業，市府大廳展區以起手式、進行式、未來式、想像式四主題講述新北的過去、現在及未來，濃縮呈現今年2023台灣設計展「O起來」內容。起手式匯集新北多元議題，如：族群、山河、產業等介紹給民眾；進行式探討透過不斷嘗試、調整所累積建成的城市的進步，建構宜居城市藍圖；未來式以城市面臨的多項問題搭配互動，帶出問題解方與如何推動城市願景；想像式將羅列29區市政推動、改造，與民眾互動對於城市的想像。

B2展區｜環狀線新北產業園區站

▲▼新北,2023台灣設計展,城市,捷運,環狀線,文化。（圖／業者提供）

新北產業園區前身為五股工業區，不僅在臺灣工業發展上有著⼀定貢獻，更促進了地方繁榮，時代變遷之下，工業區內有不少服務產業進駐，並在隨著都市更新計畫的推動之下，朝多元化發展，成為一個富有特別個性的地區。

環狀線站點展示以五股的產業與環境發展為出發，除產業與交通面外，同步聚焦新北市最大面積的市地重劃「塭仔圳」，串連生活面，打造「安居樂業」生活圈。

B3展區｜環狀線頭前庄站

▲▼新北,2023台灣設計展,城市,捷運,環狀線,文化。（圖／業者提供）

新莊第一公有市場於1975年設立，因應快速增長的人口需求，2009年整修後現代化，計畫2029年改建成複合型商場。站點展示扣合市場元素，融合新商業元素，呈現繁榮多元的未來市場。

B4展區｜環狀線板橋站

▲▼新北,2023台灣設計展,城市,捷運,環狀線,文化。（圖／業者提供）

新北市升格十年內，致力推動軌道建設「三環六線」，以板橋為中心，往南北延伸串連不同行政區，身為新北重要交通樞紐「板橋站」，大幅度串連新北的區域，人潮的川流不息生命力帶動都市經濟發展，形塑新北市為大眾運輸導向發展城市，提供市民安居樂業的生活圈。

站點展示以象徵環狀線的橫向光條，製造出宛如交通與人流的流動感、光軌。環境中以不同的聲音，製造出不同時期的交通工具與流動聲響，展現板橋從過去到未來，交通樞紐的重要地位。

B5展區｜環狀線景安站

▲▼新北,2023台灣設計展,城市,捷運,環狀線,文化。（圖／業者提供）

「景安站」在地異鄉人文元素豐富，環扣多元族群及在地青農的精采故事，展現多元包容與共融之美。

B6展區｜環狀線十四張站

▲▼新北,2023台灣設計展,城市,捷運,環狀線,文化。（圖／業者提供）

「十四張站」探索新北市400年來從原始到開墾，再到近代歷史變遷下，水文地理發展與沿革與未來想像。

B7展區｜環狀線的移動美學

新北捷運環狀線串起山水環境特色與在地工業之美。新北捷運首度與台灣設計展合作，將環狀線打造成獨特搭乘體驗，感受當地工業力與美，向當地職人致敬。融合木工業、塑膠製造、金屬工業和編織職人，呈現工藝之美於車廂。通勤不只是單純的 A 站到 B 站，重視移動的過程、風景、觸感、質感，使新北環狀線成為一個移動的美術館。

2023 台灣設計展在新北 / Taiwan Design Expo’23 in NewTaipeiCity
年度主題：Ｏ起來
展期日期：10月6日（五）至10月22日（日）
開放時間：平日11時至20時，假日11時至21時（展覽最後一日10/22至18:00）

更多台灣設計展相關資訊，歡迎上2023台灣設計展官方網站新北市政府文化局粉專查詢。

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