印度男「懷雙胞胎」36年！剖腹取出4公斤死胎　頭髮手腳都有了

巴加特挺著宛如孕婦般的大肚,開刀後竟取出死胎。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

印度男子巴加特(Sanju Bhagat)從小腹部凸出,隨著年齡增長,肚子越來越大,看起來就像懷胎10月的孕婦。36歲那年,他終於前往醫院開刀,竟從體內取出「4公斤死胎」,而那正是他未能順利發育的雙胞胎手足,甚至已經長出頭髮與手腳等部位。

《印度時報》等外媒報導,巴加特出生於馬哈拉什特拉邦(Maharashtra)那格浦爾(Nagpur),他小時候身體非常健康,但與同齡孩子相比腹部很大,到了20多歲更是明顯凸出,甚至如吹氣球般持續膨脹。

巴加特被街坊鄰居嘲笑是「懷孕的男人」,但為了養家活口,仍每天到農場工作,直到腹部腫塊已經壓迫橫隔膜,導致呼吸困難、影響生活,才前往孟買的醫院檢查。

“Fetus in fetu” is a rare medical condition where an abnormal fetus is discovered inside the body of its twin.https://t.co/3Rdu7dRd5i