快訊／萬華長照中心清晨惡火1命危！　40多位老人緊急撤離

記者黃彥傑、葉國吏／台北報導

台北市萬華區和平西路三段，凌晨四點許發生火警意外，緊急疏散40多名老人。

▲萬華長照中心大火。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

現場8層樓建築，1、2樓為長照中心，火警發生趕緊把老人疏散到一樓避難，消防人員佈線上樓搶救。消防人員逐戶搜索，在2樓屋內發現1名民眾沒有生命跡象，並將傷者救出送醫。詳細原因，火調人員調查中。

長照中心老人約40多名，安全疏散到樓下。不過該建物2至8樓是一般居民約有196戶。救出沒有生命跡象民眾是在2樓發現。