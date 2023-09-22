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2024木龍年「12星座地雷區」曝！射手小心破財、雙魚當心詐騙

（示意圖／iStock）

▲小孟老師公布12星座在2024年的地雷區。（示意圖／iStock）

圖文／CTWANT

隨著今年已進入秋季，轉瞬之間也即將迎來2024年，不論今年是順風順水或職場慘敗，都可能在新的一年運勢大逆轉。運勢粉專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》近日也公布「2024年12星座注意事項」，只要小心避開這些雷區，2024年就有機會化險為夷。

小孟老師表示，2024年12星座中的獅子座，情感波動較大，容易玻璃心，要格外留意；天秤要注意小人，莫說八卦；射手座投資有破財之虞，明白這些地雷做好防範，就可立於不敗之地。以下是各星座明年要注意的事項：

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1.牡羊座：當心腸胃，莫管閒事。

2.金牛座：疲勞較多，注意頭暈。

3.雙子座：不宜晚睡，容易發胖。

4.巨蟹座：消費太多，需要節制。

5.獅子座：玻璃心強，需要堅強。

6.處女座：不宜直接，多些耐心。

7.天秤座：注意小人，莫說八卦。

8.天蠍座：感情動怒，需要包容。

9.射手座：易有破財，投資小心。

10.摩羯座：小心開車，易有車關。

11.水瓶座：眼睛疲勞，不宜轉業。

12.雙魚座：當心詐騙，控制金流。

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