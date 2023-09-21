陸企業招募「捐糞志願者」月薪2.9萬　超嚴格條件一次看

▲中國西安菌佑醫療公司聯合西安交大一所附院，推出「糞便菌群志願者招募」。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

糞便竟然可以賺錢！中國西安菌佑醫療公司聯合西安交大一所附院，推出「糞便菌群志願者招募」，1天可賺3位數，月薪可達6600元人民幣（約2.9萬新台幣），不過有條件限制，並非人人能夠捐贈，引發外界關注。

據《紅星新聞》報導，捐贈糞便1次補貼100～300元人民幣不等，每月最多可捐獻22次，換算下來，1個月可領6600元人民幣的補助津貼，捐獻者須為18～30歲健康成年人，沒有學歷、性別限制，以在校大一、大二學生優先，BMI值要介於18.5～23.9，而且不能有既往病史，不熬夜、抽菸、喝酒，要有運動習慣，三餐規律、排便正常，假如近期有刺青、打耳洞、做醫美、服用抗生素，或是有心理疾病，都不符合條件。

▲招募有條件限制。（圖／翻攝自紅星新聞）

志願者除了要通過體檢，還得接受面談，讓公司了解心理健康狀況，並詢問病史或家族遺傳，因未通過篩選的人，未來將服務於對憂鬱症患者的治療，因此這項檢查格外重要，還必須填寫一份12頁的「供體招募健康評價量表」。工作人員表示，目前諮詢和報名的人數很多，但實際通過率僅有10%。

▲有刺青、醫美的人難以通過檢驗。（圖／翻攝自紅星新聞）

符合資格的糞便捐獻者，會有1次價值2000元人民幣的免費體檢，以及全年健康指導，每次捐贈還提供營養補貼和交通補貼，1次100元人民幣，如果成為最佳捐獻者，還有額外獎勵和證書。若是長期捐獻者，每隔3個月需要重新進行體檢和篩查。

至於為何要收集健康的人的糞便？復旦大學附屬中山醫院消化科回應，是為了進行糞便微生物移植（FMT），把健康的人糞便中的功能菌群，移植到患者腸道內，重新建立新的腸道菌群，實現腸道菌失調相關疾病的治療。過往的研究證實，對困難梭狀桿菌感染、發炎性腸道疾病、大腸激躁症等有一定療效，甚至對肥胖、糖尿病、自閉症、腫瘤、憂鬱症等領域的治療也有所突破。

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