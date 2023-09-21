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選民釣蝦場聚餐他兩度拜票買單　苗縣議員當選無效+判3年10月

▲▼黃聲全去年選舉期間在釣蝦場招待用餐賄選，被苗栗地院判刑3年10月，褫奪公權５年，黃今年5月已被苗栗地院民事庭判決當選無效。（圖／翻攝黃聲全-苗栗更美好粉專）

▲苗栗縣議員黃聲全去年選舉期間在釣蝦場招待用餐賄選，被苗栗地院判刑3年10月，褫奪公權５年。（圖／翻攝黃聲全-苗栗更美好粉專）

記者蔡文淵／苗栗報導

第20屆苗栗縣第五選區無黨籍縣議員黃聲全，去年九合一大選前付費請客吃飯，被苗栗地檢署起訴賄選，苗栗地院日前做出一審判決，黃聲全犯公職人員選舉罷免法之交付不正利益罪，處有期徒刑3年10月，褫奪公權5年。可再上訴。由於黃聲全今年5月已被苗栗地院民事庭判決當選無效，目前上訴中，如今刑事賄選也判他有罪，成為苗栗縣首位民、刑事均認定賄選的縣議員。

判決書指出，黃聲全於111年9月19日晚上，乘有投票權之馮姓、許姓女子與不具投票權另6人在「9453休閒釣蝦場」包廂聚餐之際，於席間前去敬酒及拜票，並於飲宴結束時表達餐費由其請客，請參與聚餐之人投票支持，致使參與聚餐之人免付餐費共2400元。

10月23日19時許，馮姓女子又與張姓女子等人前往該釣蝦場聚餐，黃聲全同樣到包廂敬酒拜票，尋求馮女、張女子等其他共10人投票支持他，當天整桌餐點同樣是黃聲全招待，價值約3000元。

黃聲全違反選罷法第99條第1項之賄選規定，經苗栗地檢署對黃提起公訴，同時向法院提起黃的當選無效之訴。法院認為，黃聲全兩度招待選民飲宴換取對方投票支持他，已構成賄選。苗栗地院民庭已於5月31日判決黃聲全當選無效；刑庭則在9月6日宣判，黃聲全處有期徒刑3年10月，褫奪公權5年，可再上訴。

據了解，無黨籍的黃聲全綽號「扁哥」，曾當選第18屆苗栗縣第四選區(竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉)縣議員，上屆尋求連任失利，本屆再度當選苗栗縣第五選區(頭份市、三灣鄉、南庄鄉)縣議員，但黃聲全在競選期間被檢警查獲涉嫌賄選，成為苗栗縣首位民、刑事均認定賄選的縣議員。

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