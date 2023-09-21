　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

尪洗澡不關門！2歲女兒全看光　妻崩潰下跪懇求改正：對孩子不好

丈夫如廁洗澡不關門屢勸不聽，妻子情緒崩潰下跪磕頭懇求。（圖／抖音）

▲妻子情緒崩潰下跪磕頭懇求老公改正。（圖／抖音）

圖文／CTWANT

大陸一名父親不管是上廁所還是洗澡，都不願意將門關上，導致2歲女兒常常直接看見他的私密部位。而不管妻子如何勸說，該名男子就是不願意改掉這個壞習慣，最終讓妻子情緒崩潰下跪磕頭懇求老公改正，不過老公的反應卻讓網友罵翻。

大陸四川這名父親，長期以來不管是上廁所還是洗澡，都不會將門關上，因此2歲女兒常常直接就看見他的私密部位。妻子認為這對孩子未來會有負面影響，便不斷向老公勸說，要求他改掉這個壞習慣。

不過不論妻子如何苦口婆心勸說，他仍舊保持這樣的習慣，不願改正，這讓妻子情緒崩潰，下跪磕頭懇求對方。沒想到，男子看見妻子的行為後卻毫不在乎，繼續專心玩著自己的手機。

消息一出也引起網友撻伐，紛紛留言表示「這個父親是不是心理變態阿」、「這種老公不但對自己不負責任，對孩子的教育更不負責任」、「這男的那麼變態，早點離婚吧，不然說真的女兒會有危險」、「這種男人真的不配父親2字，趕緊離婚吧」。

延伸閱讀
漁民誤抓海龜急剪網放生　隔天補獲1500公斤鯧魚破10多年最高紀錄
壯男臥推遭槓鈴壓頸亡！老闆哀號「健身房倒了」：器材是他自己買的
她賣花養93歲尪！　中山捷運爆紅「玫瑰花婆婆」扛家計：不擺攤沒錢繳房租

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
「裸女上門躺客廳」屋主凍未條！鄰居全跑來圍觀　結局超展開
iPhone 15明早開賣！三大電信排隊人潮直擊
發出咀嚼聲只排第3！餐桌NG行為Top6　苦主怨：真的噁
1%台男勃起會這樣！「GG冷知識」一票人答錯
亞運中華男女足同天奪勝！　男排回穩退蒙古晉級12強
酒吧一晚5、6人貼上來！　妹子用「1神招」秒喇舌美國帥哥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

滅火器狂噴！伴娘「倒地尖叫」哭泣　陸鬧婚男圍著嘲笑

陸企業招募「捐糞志願者」月薪2.9萬　超嚴格條件一次看

三代接力　東森集團總裁王令麟捐款回饋家鄉

尪洗澡不關門！2歲女兒全看光　妻崩潰下跪懇求改正：對孩子不好

杭州亞運「台灣火炬手」是他！　超狂體能計畫「日舉1.2公斤跑步」

中醫館斜槓賣「藥膳餐飲」意外爆紅　業者停業一天籲網友：冷靜

香港民主黨決定參選區議會　泛民首個表態政黨

「天宮課堂」第四課　夢天實驗艙首次作為「新教室」使用

中國經濟復甦逆風　前人行行長建議加大政策力道

滄州工廠爆炸巨型火球衝天　周邊民眾躲回家：一股熱浪襲來　

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妹子開車指定穿專屬鞋　換1雙就不會開：沒Fu

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

毛炸！腳踏車空轉往前騎　詭異15秒監視器全錄下

滅火器狂噴！伴娘「倒地尖叫」哭泣　陸鬧婚男圍著嘲笑

陸企業招募「捐糞志願者」月薪2.9萬　超嚴格條件一次看

三代接力　東森集團總裁王令麟捐款回饋家鄉

尪洗澡不關門！2歲女兒全看光　妻崩潰下跪懇求改正：對孩子不好

杭州亞運「台灣火炬手」是他！　超狂體能計畫「日舉1.2公斤跑步」

中醫館斜槓賣「藥膳餐飲」意外爆紅　業者停業一天籲網友：冷靜

香港民主黨決定參選區議會　泛民首個表態政黨

「天宮課堂」第四課　夢天實驗艙首次作為「新教室」使用

中國經濟復甦逆風　前人行行長建議加大政策力道

滄州工廠爆炸巨型火球衝天　周邊民眾躲回家：一股熱浪襲來　

鄭浩均右手肘肌肉輕微發炎　明天照常向亞運中華隊報到

案量暴增拖垮檢察人力！？法務部：積極爭取相關資源

林益全「神坦」棒打前東家：我知道我一定會再見安

韓網熱帖／連吃蛋糕也要配！真的變「泡菜大使」的SVT Hoshi

金曲歌王攜手古典吉他跨界演出　他激喊：史上最犧牲的一次

打造觀光勝地與高值農業發展區　陳冠廷喊出交通發展四大政策

蔡易餘管碧玲討論外傘頂洲　布袋港淤積問題

iPhone 15明早開賣！三大電信排隊人潮直擊

「宇宙政大」29分差輕取SBL台啤　跨聯盟賽4戰全勝

可展10部車、與日本原廠同規格！台灣速霸陸「北投新據點」開幕

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

大陸熱門新聞

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

成都現「飛龍在天」　詭異光體空中盤旋...路人嚇傻

她過30年悲慘生活　才知錄取通知書遭「冒名頂替」

女學生實習被要求替男客「全裸洗澡」 按摩還加碼「前列腺保養」

女大生蹭陌生人喜酒　只包440元被罵上熱搜

暈船爆乳直播主！26K會計男「挪5.2億公款」狂抖內

陸作者寫「緬北之王」斷更：要坐牢3年

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

夫月薪2萬5　竟「抖內」女主播5億

兩岸媒體看衡陽重現文化風采

誘拐、販售11孩童！女犯被判死喊：判太重

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

登山客遭虎頭蜂螫2死　相驗結果曝

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

台中女撞死行人阿嬤　激動蹲地拜拜祈求

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

快訊／新竹工安意外！工人8樓直墜1樓慘死

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

李昂再發文！839字「還原博愛座爭議」

《三個傻瓜》演員離世！享年67歲

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

「3生肖」財運旺！威力彩今頭獎7.2億　黃金下注時段曝

更多

最夯影音

更多
李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面