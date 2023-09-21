尪洗澡不關門！2歲女兒全看光　妻崩潰下跪懇求改正：對孩子不好

▲妻子情緒崩潰下跪磕頭懇求老公改正。（圖／抖音）

圖文／CTWANT

大陸一名父親不管是上廁所還是洗澡，都不願意將門關上，導致2歲女兒常常直接看見他的私密部位。而不管妻子如何勸說，該名男子就是不願意改掉這個壞習慣，最終讓妻子情緒崩潰下跪磕頭懇求老公改正，不過老公的反應卻讓網友罵翻。

大陸四川這名父親，長期以來不管是上廁所還是洗澡，都不會將門關上，因此2歲女兒常常直接就看見他的私密部位。妻子認為這對孩子未來會有負面影響，便不斷向老公勸說，要求他改掉這個壞習慣。

不過不論妻子如何苦口婆心勸說，他仍舊保持這樣的習慣，不願改正，這讓妻子情緒崩潰，下跪磕頭懇求對方。沒想到，男子看見妻子的行為後卻毫不在乎，繼續專心玩著自己的手機。

消息一出也引起網友撻伐，紛紛留言表示「這個父親是不是心理變態阿」、「這種老公不但對自己不負責任，對孩子的教育更不負責任」、「這男的那麼變態，早點離婚吧，不然說真的女兒會有危險」、「這種男人真的不配父親2字，趕緊離婚吧」。

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