最淫慾女法官再爆爭議！不只半裸開庭　法院內與猛男「肢體接觸」

▲35歲女法官在法院內與肌肉猛男狂歡！（翻自IG+infobae.com）

圖文／鏡週刊

哥倫比亞35歲女法官波蘭妮雅（Vivian Polania），目前被視為全球「最淫慾女法官」，爭議不斷。先前波蘭妮雅因為半裸滾床視訊開庭，已飽受批評，現在波蘭妮雅再度不畏眾人眼光，直接在法院內開「色色趴」狂歡，果不其然立刻引來議論。

據英國《每日星報》報導，這次波蘭妮雅在庫庫塔（Cúcuta）地方法院內，直接開色色趴，請來肌肉猛男跳艷舞磨蹭波蘭妮雅，內容充滿性暗示。影片可見波蘭妮雅笑得開心，就連其他在場的同事與工作人員，大家也笑得好嗨。

▲▼肌肉猛男跳艷舞磨蹭波蘭妮雅，內容充滿性暗示。（翻自IG+infobae.com）

影片流出後隨即引來許多批評，認為波蘭妮雅不應該褻瀆神聖的法院，把法院當成聲色娛樂場所在使用。不過波蘭妮雅反擊，表示當天是受邀參加「愛與友誼之日」（Love and Friendship Day）派對，又俗稱是「彩色趴」，而且她不認為影片中的內容有任何暴露與猥褻，純粹只是展現大家的「活力」。波蘭妮雅更強調，她是在下班後才家這個趴，所以她堅持自己並沒有做錯。