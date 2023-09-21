最淫慾女法官再爆爭議！不只半裸開庭　法院內與猛男「肢體接觸」

▲35歲女法官在法院內與肌肉猛男狂歡！（翻自IG+infobae.com）
圖文／鏡週刊
哥倫比亞35歲女法官波蘭妮雅（Vivian Polania），目前被視為全球「最淫慾女法官」，爭議不斷。先前波蘭妮雅因為半裸滾床視訊開庭，已飽受批評，現在波蘭妮雅再度不畏眾人眼光，直接在法院內開「色色趴」狂歡，果不其然立刻引來議論。
據英國《每日星報》報導，這次波蘭妮雅在庫庫塔（Cúcuta）地方法院內，直接開色色趴，請來肌肉猛男跳艷舞磨蹭波蘭妮雅，內容充滿性暗示。影片可見波蘭妮雅笑得開心，就連其他在場的同事與工作人員，大家也笑得好嗨。
▲▼肌肉猛男跳艷舞磨蹭波蘭妮雅，內容充滿性暗示。（翻自IG+infobae.com）
影片流出後隨即引來許多批評，認為波蘭妮雅不應該褻瀆神聖的法院，把法院當成聲色娛樂場所在使用。不過波蘭妮雅反擊，表示當天是受邀參加「愛與友誼之日」（Love and Friendship Day）派對，又俗稱是「彩色趴」，而且她不認為影片中的內容有任何暴露與猥褻，純粹只是展現大家的「活力」。波蘭妮雅更強調，她是在下班後才家這個趴，所以她堅持自己並沒有做錯。
▲波蘭妮雅經常上傳逼近18禁級的自拍影像。（翻自IG）
不過庫庫塔法院所屬的北桑坦德與阿勞卡省（Norte de Santander and Arauca）的司法部門表示，他們將會和塔塔庫法院合作，制定準則與規範讓司法人員與職員遵守，以更有效利用法院的公共空間。
其實波蘭妮雅的過往爭議就不少，她在去年一場視訊開庭中，以「半裸滾床」的不雅姿態並抽菸的狀況，出現在庭審螢幕進行審訊。此外，她的私人IG上，幾乎全都上傳她露出巨乳、擺出撩人性感姿勢的照片，甚至還有露點照，這在2020年一度引起上級注意並展開調查。
▲波蘭妮雅在去年一場視訊開庭中，以「半裸滾床」的不雅姿態並抽菸的狀況，出現在庭審螢幕進行審訊。（圖／翻攝自Twitter）
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