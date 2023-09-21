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龍華書院園區造林減碳　中正盃街舞賽先登場！泰舍未來打造養生村

▲▼。（圖／記者攝）

▲今年平溪龍華山植樹節活動。（圖／志浩慈善基金會提供）

記者莊智勝／綜合報導

第三屆中正盃全國運動舞蹈街舞錦標賽11月4日(六)、5日(日)將登場，歡迎大家來看街舞賽、放永續天燈、吃蔬食。今年活動舉辦地點為新北市平溪龍華書院（新北市平溪區柴橋坑88 號），園區內陸續植樹進行「造林減碳」，以因應全球淨零碳排趨勢。選擇此地點，贊助本屆街舞比賽的泰舍集團/泰元國際表示，龍華書院植樹減碳愛地球與公司企業理念環保永續、公益等精神相符，且當地好山好水，未來將打造養生村，做銀髮公益。

財團法人志浩慈善基金會龍華山管理人吳少洲表示，龍華書院園區土地總面積達172公頃，民國104年買下後，園區陸續種植櫻花樹、肖楠樹、桂花等，為守護生態，將持續種植對有益環保的花樹，做到「造林減碳」。由於園區屬一貫道場地，也將打造「觀光道場」，並提供5到10公頃地做停車場，讓平溪更繁榮。

對於建設養生村，吳少洲指出，目前在申請中，園區景色好，空氣更佳，有中醫師到山上測試，園區每ｃｃ空氣中負離子量達1萬2千個，有益人體健康。

他強調，龍華書院辧街舞比賽及蓋養生村是很適合的場所。

▲▼。（圖／記者攝）

▲古慶瑀跳街舞表現出身心靈平衡的特點。（圖／古慶瑀）

明年巴黎奧運霹靂舞列為比賽項目，國際奧委會認為霹靂舞 (Breaking) 是將街舞與非凡的運動能力結合的舞蹈運動形式。中正盃賽務顧問古慶瑀說明，霹靂舞是以個人風格為主的高技巧性街舞舞種，它要求舞者以頭、手、肩、背、腰、膝為基礎核心，以身體隨著音樂即興的節拍律動貼近地面以人體的技巧迅速旋轉翻滾支撐，常有以單手撐地、頭頂地等高難度、近乎體操般的動作，對練習者的身體素質及表演技巧的要求很高，並強調身心靈平衡展現出個人生活化的風格釋放，衍伸來說符合環保講究生態平衡的精神。

此次泰舍集團/泰元國際除贊助中華民國街舞運動協會主辦中正盃霹靂舞比賽外，還舉辦「平溪永續文化盛宴」，活動核心正是公司的企業理念，分別為環保永續、公益、文化、科技，將包含「藝起玩市集」有diy、蔬食、種樹碳排；也做公益，將盈餘捐中華至善協會，還有永續天燈、鑫繪獎、鑫舞獎元素等；也有科技面，如AR APP、贈送NFT等。

泰舍集團楊岳修董事長表示，除了年輕人族群，也有持續關心銀髮族，一直以來都有積極規劃養生村做銀髮公益，泰元國際朱婉卿董事長也說，要做建設、公益、元宇宙、養身村，用人工智慧、科技，事半功倍的協助更多年輕人以及銀髮族，才是公司的方向。

▼舍集團楊岳修董事長積極規劃養身村做銀髮公益。（圖／泰舍集團）

▲▼。（圖／記者攝）

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