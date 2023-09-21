愛迪達：中國市場有無限機會　將加大生產量開設更多門市

▲愛迪達全球財務長Harm Ohlmeyer。（圖／翻攝澎湃新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

愛迪達全球財務長Harm Ohlmeyer近日訪問中國大陸，並在接受陸媒採訪時表示，中國市場對於愛迪達而言擁有無限的機會，將持續對該市場的一二三四線進行投資。

根據愛迪達的財報，今年第二季度，其在大中華區實現了7.66億歐元的營收，年增16.4%，高於預期。對於大中華區績效驅動的因素，Harm表示，愛迪達從產品設計、資源投入採購等方面，不斷加大本土化，也在全球大力利用運動員資源來滿足消費者的興趣，讓消費者能夠和愛迪達品牌有更多的連結。

Harm並強調，他非常高興看到中國政府對體育有很大的支持力度，中國市場對於愛迪達而言擁有無限的機會，將持續對該市場的一二三四線進行投資。

談到接下來業務發展重點和投資建設計畫方面，Harm表示，愛迪達在中國有超八千個銷售點，未來將持續開更多的門市，並對現有的門市進行改裝和擴大。未來，也要在時尚和運動之間找好平衡，將持續投資運動方面，同時專注於生活風格、時尚產業方面的一些趨勢。

愛迪達蘇州自動化配送中心X於9月20日正式開業，總投資約10億元人民幣，是愛迪達近五年來在中國的最大投資。該中心建築面積約13.9萬平方公尺，可容納千萬件級貨品，最高日處理量突破百萬件。