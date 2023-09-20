　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雞蛋要不要冰？專家曝在台灣要「這麼做」：別再聽英國研究了

雞蛋到底要不要冰？放室溫可以嗎？專家：在台灣絕對要「這麼做」，別再聽英國研究了…

▲到底雞蛋要不要放進冰箱保存呢？（示意圖／取自免費圖庫wunderstock／osseous）

文／翁申霖／今周刊

每每買回一盒或一袋雞蛋，都在思考究竟要不要冰進冰箱，有一說法是放室溫即可，另一則是認為冰起來較保鮮，甚至有英國研究報告指出，「雞蛋放室溫與冰箱差不多，所以不需要放冰箱……」真相到底如何？有專家收集實驗數據解答了。

近來雞蛋議題沸沸揚揚，也再度勾起不少人疑惑「雞蛋該不該放冰箱？」對此，專家「韋恩的食農生活」替大家解答了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關於雞蛋是否應該在冰箱保存的爭論早已吵了許多年，英國《每日郵報》（Daily Mail）曾報導，「英國人是歐洲最不可能把雞蛋冰在冰箱的人。」室溫存放雞蛋的支持者表示，把雞蛋冰在冰箱，不只無法安全存放雞蛋，還會破壞雞蛋美味，造成烹調災難，因為冷藏過的雞蛋無法與其它食材完美結合。

然而，一篇2012年刊登於「食品與農業科學雜誌」（Journal of the Science of Food and Agriculture）的研究報告指出，研究人員發現，4週實驗期間，在高於攝氏7.2度溫度下，雞蛋品質會惡化。德克薩斯州A&M大學（Texas A&M University）家禽科學系調查人員也表示，長期儲存雞蛋的最佳溫度，是介於攝氏0.6度到2.2度間。

《每日郵報》甚至委託西約克郡（West Yorkshire）的食品檢測實驗室「Food Test Laboratories」針對存放於室溫與冰箱14天的兩盒雞蛋進行比較。結果顯示「沒有差別」，兩盒雞蛋都沒有細菌滋生。

那麼，台灣呢？

「韋恩的食農生活」揭露收集來的實驗數據結果，從中證明「台灣雞蛋冷藏品質維持比較好！」為什麼呢？韋恩表示，由於英國的室溫跟台灣大不同，台灣屬於潮濕、悶熱的環境，這對於雞蛋的保存其實相當不利，直呼「別聽英國研究了」。

▲實驗數據證明，「台灣雞蛋冷藏品質維持比較好」。（圖／韋恩的食農生活授權）

以台灣實際得到的實驗數據顯示，雞蛋在常溫之下，品質指標(豪氏單位)會快速下降，如果以雞蛋最高等級的AA級為標準的話，其及格分數在72分。雞蛋放室溫14天，分數便會掉到及格邊緣的75分左右，若再繼續放到21天，分數就會掉到AA級以外了。

相對的，雞蛋如果放在冰箱裡，不管放7天、14天、21天，分數都可以維持在90分以上的高分。

韋恩建議，在台灣，雞蛋仍應放在冰箱保存，如果放在冷藏室的話，大概可以維持一個月的高品質。

從分析資料也可得知，許多科學研究其背景是有條件的，韋恩直言，「所以服用要當心，英國研究結果未必可以直接套用在台灣身上。」

更多今周刊文章
富人小孩進台大的機率，是窮人小孩的6倍！台大教授分析頂大生4特殊現象：大學教育翻轉了誰？
美製軍用無人機一架100萬台幣起跳！烏克蘭每個月消耗上萬架無人機　對台灣帶來哪些戰場教訓及機會？

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
陳吉仲請辭！　爸爸不捨孝順兒：都在替我還債
「蜂群暴起」原因曝光！4人傷重待援…1人慘跌5m深邊坡
三重警打錯人還索賠　特戰老兵抗議：黑道尋仇都沒這麼過份
獨／觀音山7人遭砍　現場滿身血畫面曝
網紅一條街殞落　民生社區「九州鬆餅」等名店相繼退出
iOS 17預設通知鈴聲變了！　果粉跪求改回
雞蛋要不要冰？　專家解答：別再聽英國研究了
恐怖畫面曝！砂石車闖紅燈　女外送員遭「吞沒」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

私密處碰衛生棉狂起疹子！妹子換「塞棉條」　媽媽怒了：跟阿嬤道歉

快訊／民眾聽爆炸聲！台中太平1813戶停電1hr　故障點在這裡

市民哭哭！中秋連假「高雄各大公園」全面禁止烤肉　最重罰6千

快訊／莫德納XBB疫苗9／26開打！「分三階段」 全民接種時間曝光

多圖／最美里長陳紫渝寫真搶先看！鏡頭下「從未見過的表情」曝光

雞蛋要不要冰？專家曝在台灣要「這麼做」：別再聽英國研究了

中秋國慶停駛危機解除！交部：接下來連假「台鐵正常營運」

台灣人特別在意外國人眼光？　一票嘆：我們的宿命

快訊／中秋有火車可搭了！工會與交長達協議　暫緩「不加班」行動

蝦皮驚見「人體屍體除臭劑」　144人下單！買家現身：終於沒味道了

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

王大陸派對攜新女伴「戴情侶手環」　林俊傑.陳柏霖也在..女方身分起底

3歲女兒叮嚀感冒爸吃藥　見他狂滑手機暴怒：關掉

台中哈士奇「跳河當鴨子」 繞公園游整圈爸喊到崩潰

答對變大逆罪人！問答題變終極密碼　KEY荒謬答「海綿寶寶68000季」超暖

私密處碰衛生棉狂起疹子！妹子換「塞棉條」　媽媽怒了：跟阿嬤道歉

快訊／民眾聽爆炸聲！台中太平1813戶停電1hr　故障點在這裡

市民哭哭！中秋連假「高雄各大公園」全面禁止烤肉　最重罰6千

快訊／莫德納XBB疫苗9／26開打！「分三階段」 全民接種時間曝光

多圖／最美里長陳紫渝寫真搶先看！鏡頭下「從未見過的表情」曝光

雞蛋要不要冰？專家曝在台灣要「這麼做」：別再聽英國研究了

中秋國慶停駛危機解除！交部：接下來連假「台鐵正常營運」

台灣人特別在意外國人眼光？　一票嘆：我們的宿命

快訊／中秋有火車可搭了！工會與交長達協議　暫緩「不加班」行動

蝦皮驚見「人體屍體除臭劑」　144人下單！買家現身：終於沒味道了

私密處碰衛生棉狂起疹子！妹子換「塞棉條」　媽媽怒了：跟阿嬤道歉

新店裕隆城下午湧人潮！木柵民眾特地來探路　搶逛新商場不嫌遠

毛祁生「互傳裸照」檢視身材　蕭鴻認戲外超來電：只有我能偷摸兩把

行車糾紛爆口角！婦幫子回嗆陣頭：你祖媽七逃時你不知在哪

曝陳吉仲下台難止民怨原因　林濁水：是負氣請辭而非負責任

才說不改名！傑尼斯突發公告「已討論更改名稱」　倒數12天給真相

台南安南醫院附設護理之家　吳佳儒獲優良防火管理人

大讚侯友宜美國行程「非常成功」　朱立倫：團結的力量回來了

給我按讚！《孤獨搖滾》小孤獨「承認欲求怪獸」公仔可愛亮相

陳吉仲請辭！屏東雙親贊成　父不捨孝順兒：都在替我還債

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

生活熱門新聞

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

混血女DJ自爆需求大　「一天3次」3分鐘也好

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

今雨區擴大！　後天起降溫

李多慧「裙子被吹掀」影片 1個月觀看破億

中秋限定！LINE「6款貼圖快下載」　竟有大咖藝人

他拿安卓機　見小學生「都滑iPhone」傻了

秋分來了！命理師曝名字有「這1字」快買彩券

4星座「走不出舒適圈」

甜點店遭控用巴西蛋　老闆冤：我們用鴨蛋

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

餐廳寫no English mean　全場笑翻

iPhone 15 Pro「這1色最搶手」！果粉妹秒喊後悔

更多熱門

關鍵字：

今周刊

讀者迴響

熱門新聞

直擊女星「當街車邊激吻」！

快訊／國1南向彰化段貨車自撞燈桿！車流回堵10k

觀音山道場7男女遭砍！莽男揮刀動機曝光

即／觀音山隨機砍人！7道友頭遭劈　行兇男被逮

海軍新訓中心班長挨罵　竟拿榔頭敲中校頭

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

混血女DJ自爆需求大　「一天3次」3分鐘也好

快訊／瑞芳驚傳多人遭蜂螫　警消出動20車

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

即／新北觀音山傳隨機砍人！至少5人受傷

今雨區擴大！　後天起降溫

李多慧「裙子被吹掀」影片 1個月觀看破億

瑪麗狂吻王少偉「他被抓包起反應」

最寵老婆的3大星座男！Top 1寵妻狂人

更多

最夯影音

更多
颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...
女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面