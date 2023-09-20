雞蛋要不要冰？專家曝在台灣要「這麼做」：別再聽英國研究了

▲到底雞蛋要不要放進冰箱保存呢？（示意圖／取自免費圖庫wunderstock／osseous）

文／翁申霖／今周刊

每每買回一盒或一袋雞蛋，都在思考究竟要不要冰進冰箱，有一說法是放室溫即可，另一則是認為冰起來較保鮮，甚至有英國研究報告指出，「雞蛋放室溫與冰箱差不多，所以不需要放冰箱……」真相到底如何？有專家收集實驗數據解答了。

近來雞蛋議題沸沸揚揚，也再度勾起不少人疑惑「雞蛋該不該放冰箱？」對此，專家「韋恩的食農生活」替大家解答了。

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關於雞蛋是否應該在冰箱保存的爭論早已吵了許多年，英國《每日郵報》（Daily Mail）曾報導，「英國人是歐洲最不可能把雞蛋冰在冰箱的人。」室溫存放雞蛋的支持者表示，把雞蛋冰在冰箱，不只無法安全存放雞蛋，還會破壞雞蛋美味，造成烹調災難，因為冷藏過的雞蛋無法與其它食材完美結合。 然而，一篇2012年刊登於「食品與農業科學雜誌」（Journal of the Science of Food and Agriculture）的研究報告指出，研究人員發現，4週實驗期間，在高於攝氏7.2度溫度下，雞蛋品質會惡化。德克薩斯州A&M大學（Texas A&M University）家禽科學系調查人員也表示，長期儲存雞蛋的最佳溫度，是介於攝氏0.6度到2.2度間。 《每日郵報》甚至委託西約克郡（West Yorkshire）的食品檢測實驗室「Food Test Laboratories」針對存放於室溫與冰箱14天的兩盒雞蛋進行比較。結果顯示「沒有差別」，兩盒雞蛋都沒有細菌滋生。 那麼，台灣呢？

「韋恩的食農生活」揭露收集來的實驗數據結果，從中證明「台灣雞蛋冷藏品質維持比較好！」為什麼呢？韋恩表示，由於英國的室溫跟台灣大不同，台灣屬於潮濕、悶熱的環境，這對於雞蛋的保存其實相當不利，直呼「別聽英國研究了」。

▲實驗數據證明，「台灣雞蛋冷藏品質維持比較好」。（圖／韋恩的食農生活授權）

以台灣實際得到的實驗數據顯示，雞蛋在常溫之下，品質指標(豪氏單位)會快速下降，如果以雞蛋最高等級的AA級為標準的話，其及格分數在72分。雞蛋放室溫14天，分數便會掉到及格邊緣的75分左右，若再繼續放到21天，分數就會掉到AA級以外了。

相對的，雞蛋如果放在冰箱裡，不管放7天、14天、21天，分數都可以維持在90分以上的高分。

韋恩建議，在台灣，雞蛋仍應放在冰箱保存，如果放在冷藏室的話，大概可以維持一個月的高品質。

從分析資料也可得知，許多科學研究其背景是有條件的，韋恩直言，「所以服用要當心，英國研究結果未必可以直接套用在台灣身上。」

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