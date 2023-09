雞蛋要不要冰？專家曝在台灣要「這麼做」：別再聽英國研究了

▲到底雞蛋要不要放進冰箱保存呢?(示意圖/取自免費圖庫wunderstock/osseous)

文/翁申霖/今周刊

每每買回一盒或一袋雞蛋,都在思考究竟要不要冰進冰箱,有一說法是放室溫即可,另一則是認為冰起來較保鮮,甚至有英國研究報告指出,「雞蛋放室溫與冰箱差不多,所以不需要放冰箱……」真相到底如何?有專家收集實驗數據解答了。

近來雞蛋議題沸沸揚揚,也再度勾起不少人疑惑「雞蛋該不該放冰箱?」對此,專家「韋恩的食農生活」替大家解答了。

關於雞蛋是否應該在冰箱保存的爭論早已吵了許多年,英國《每日郵報》(Daily Mail)曾報導,「英國人是歐洲最不可能把雞蛋冰在冰箱的人。」室溫存放雞蛋的支持者表示,把雞蛋冰在冰箱,不只無法安全存放雞蛋,還會破壞雞蛋美味,造成烹調災難,因為冷藏過的雞蛋無法與其它食材完美結合。

然而,一篇2012年刊登於「食品與農業科學雜誌」(Journal of the Science of Food and Agriculture)的研究報告指出,研究人員發現,4週實驗期間,在高於攝氏7.2度溫度下,雞蛋品質會惡化。德克薩斯州A&M大學(Texas A&M University)家禽科學系調查人員也表示,長期儲存雞蛋的最佳溫度,是介於攝氏0.6度到2.2度間。

《每日郵報》甚至委託西約克郡(West Yorkshire)的食品檢測實驗室「Food Test Laboratories」針對存放於室溫與冰箱14天的兩盒雞蛋進行比較。結果顯示「沒有差別」,兩盒雞蛋都沒有細菌滋生。

那麼,台灣呢?