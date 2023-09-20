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剛起步就撞上紅牌重機！街口創辦人大手筆換和解　騎士撤告

▲街口金融科技董事長胡亦嘉。（圖／記者陳依旻攝）

▲胡亦嘉去年才被起訴違反《證交法》，今年6月又發生車禍，但隨即花錢取得對方撤告。（資料照／記者陳依旻攝）

記者劉昌松／台北報導

街口集團創辦人胡亦嘉，今年6月間開車在台北市松山區短暫臨停後，才剛起步，就撞上後方騎來的紅牌重機，騎士人車倒地受傷，報警控告胡亦嘉涉嫌過失傷害，胡亦嘉自知理虧，很快就以40萬元與騎士達成和解，因此在檢察官開庭前，就收到撤回告訴狀，台北地檢署20日處分不起訴胡亦嘉。

胡亦嘉因涉嫌在街口投信公司，宣稱要發行「期街口布蘭特正2」ETF基金，宣稱是一檔與石油相關聯的基金，2020年首波發行後，市價飆升，同年追加發行第二波，引來更多人申購，但卻只有少數幸運兒能買到，且發行數被「鎖量」，導致基金在市場上的搶購風潮。

金管會發現，這檔基金疑似胡亦嘉左手賣右手的自肥手法，第一次的配售，100%賣給胡亦嘉等人可實質掌控的境外公司TRILL、WINNER，再於市場高價售出，第二次配售大部分也是給這兩個法人公司，不法獲利約6665萬元。

因街口投信辦理基金配售作業未公平對待所有基金投資人，除了金管會連續開罰累計552萬元，台北地檢署2022年也依《證交法》特別背信等罪嫌，起訴胡亦嘉、妻子莊郁琳、協助夫妻倆處理帳務的詹淑玲，以及前街口投信董事長王律傑、董事陳志睿、地產大亨楊健一的兒子楊立偉等6人。

就在官司還在法院審理期間，胡亦嘉在6月間，開車行經台北市敦化南路、八德路口時，在路邊短暫停車，之後起步時未注意後方來車，把1輛紅牌重機撞倒，騎士倒地受到輕傷而報警，案件函送台北地檢署候，檢察官尚未開庭，就收到雙方已經以40多萬元達成和解，騎士願意撤告的書狀，因此處分胡亦嘉涉嫌過失傷害罪不起訴。

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