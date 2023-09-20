搶票倒數！高雄夢幻熱氣球9／23浪漫升空　餐飲業齊推票根優惠

▲月世界獨特地景有如身歷土耳其卡帕多奇亞。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

「2023高雄愛．月熱氣球」繫留體驗活動，首場將在23日於田寮月世界浪漫升空，目前線上售票已達9成，想體驗的民眾還有購票機會。觀光局也邀集田寮土雞城業者、渡假飯店齊推票根優惠，不用出國就能享用美食、體驗浪漫旅程。

連續3年舉辦的「高雄愛．月熱氣球」活動，從不同角度欣賞惡地地形及城市美景，每次都吸引全台各地民眾到高雄旅遊。田寮月世界擁有獨特惡地地形，曾受美國CNN報導推薦，搭乘熱氣球從上空俯瞰，有如身歷土耳其卡帕多奇亞的特殊地景；而在愛河畔鹽埕區搭乘熱氣球，則可以一覽愛河晨昏都市美景，有如法國塞納河般浪漫氛圍。

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▲來月世界絕不能錯過可口的土雞料理。（圖／（@bubu_chen_提供）

▲來月世界除了看風景，還可以泡一泡溫泉享受片刻寧靜。（圖／記者許宥孺翻攝）

「2023高雄愛．月熱氣球」首場活動將在週六(23日)，於田寮月世界浪漫升空，田寮月世界土雞城及飯店業者也準備多種優惠，如雷達壹品土雞城憑票根或搭乘照片，每桌招待2瓶酸梅湯；金世界土雞園消費打卡送芋頭丸；花季度假飯店則推出於活動期間在月世界及愛河活動場域打卡拍照就享湯屋8折優惠。

觀光局長高閔琳表示，田寮月世界一直以來是國人出遊熱門景點之一，今年更受到港澳旅客青睞，成為高雄十大景點第一名。接著登場的是10月7日國慶連假愛河場次，搭乘熱氣球俯瞰晨昏愛河灣迷人風采，猶如置身法國塞納河畔般浪漫。

▲早晨的愛河畔，搭上熱氣球從高空中享受特有的寧靜。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲在熱氣球上看愛河夕陽。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局表示，目前熱氣球活動線上售票部分已達9成，9月23日及28日上午場還有機會購票。活動期間，現場會視當天氣候及搭乘情形，開放現場售票，歡迎民眾把握機會不要錯過。

觀光局提醒，活動適逢連假期間，月世界活動現場備有5處停車場、3處接駁站點及接駁車服務，請民眾出門前收聽警廣相關廣播，注意台28行車狀況;另請大家多多利用捷運、輕軌等大眾運輸交通工具前往愛河場。