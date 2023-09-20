兒童別吃「這種魚」！醫生警告：鼻咽癌風險高7倍…有6症狀快就醫

文／翁申霖／今周刊

大多數人認為吃魚對健康有益，不過，有台大醫師坦言，不是只要吃了魚就代表對身體好，一旦料理方式錯誤，很可能會提高罹患癌症的機率；尤其以年幼的孩子來說，研究顯示，若在年齡偏小時攝取大量的鹹魚、醬菜等醃漬食物，罹患鼻咽癌的機率會比一般人高出7倍，相當驚人。

台大醫學院耳鼻喉科教授婁培人在節目《健康2.0》上表示，台灣的鼻咽癌病例數每年約1600多個，造成鼻咽癌的主因有三：

1.基因遺傳

2.EB病毒感染

3.攝取醃漬類食物

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婁培人援引研究報告，在年幼時期吃大量醃漬、發酵食物，如鹹魚、醬菜、菜脯、泡菜、榨菜、醃蘿蔔等，罹患鼻咽癌比率會愈高，甚至達一般人的「7倍」之多。他解釋，「這些食物中含有大量的亞硝酸鹽，它本身就是致癌物質，如果常吃這類食物，加上基因存在弱點、無法對抗EB病毒感染等條件，罹患鼻咽癌的就會更高。」

那麼，成人的話呢？婁培人表示，透過研究發現，「等到成年了以後，再吃這些東西，得到鼻咽癌的機率就不會那麼高！」也因此，在基因加上EB病毒，以及非常幼年的時候，婁培人建議，「盡量不要吃過量的醃漬食物。」

耳鼻喉科醫師張弘過去也曾在粉絲頁發文指出，鼻咽癌好發於亞洲人，和基因遺傳、鼻咽病毒感染、飲食（富含亞硝酸鹽的食物，如香腸、臘肉），以及抽菸有關；耳鼻喉專科醫師吳昱辰也補充道，像是化學物質的刺激、鼻咽部反覆發炎也都是可能的原因。

張弘說明，由於鼻咽腔有一定的空間讓腫瘤生長，因此症狀不明顯，也不易早期發現，往往發現時已偏末期（第三期或第四期）。

此外，張弘提醒，鼻咽癌好發於中年，也有研究指出，年輕男性若罹患鼻咽癌，治療的效果及存活率有下降趨勢，須格外留意。

身體出現「6徵兆」…快就醫！

根據《台灣癌症基金會》資料顯示，一旦出現6大症狀就要趕快求助醫師。

1.頸部淋巴腺腫大：這是最常見及最早出現的症狀，通常不痛，有時會變大或縮小。

2.頭頸部區域的疼痛：有不少病人表現單側頭痛。遍查原因不著的頭痛，應考慮鼻咽癌的可能。

3.口鼻部的出血：晨起第一口痰有血及反覆性的流鼻血。

4.鼻或鼻咽症狀：鼻塞、鼻咽或膿性鼻漏也常見，因此會被誤為鼻竇炎。

5.耳部症狀：聽力障礙、耳鳴及耳阻塞感。

6.神經症狀：鼻咽癌物侵入顱內造成顱神經麻痺，產生複視等症狀。

吳昱辰指出，因鼻咽部位於較深的地方，平時不易觀察到，需要使用內視鏡或反射鏡才能看到，因此若出現懷疑症狀，建議接受耳鼻喉科醫師檢查以排除鼻咽癌。

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