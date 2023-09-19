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快訊／全球首發！iPhone 15「全系列開箱」3C達人大讚鈦金屬外觀

▲▼iPhone 15「全系列開箱」。（圖／翻攝電腦王阿達YouTube）

▲3C達人「電腦王阿達」開箱iPhone 15全系列。（圖／翻攝電腦王阿達YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

蘋果iPhone 15全系列明顯升級，最吸引果粉目光的焦點之一是首次採用鈦金屬外殼。對此，3C達人「電腦王阿達」拿到手機後短短12小時內開箱介紹iPhone 15全系列4支手機的影片，大讚Pro系列的鈦金屬外殼非常有質感，指紋的問題會減輕很多，邊框都不一定要包膜，「iPhone 15 Pro系列應該是這幾年最適合裸機使用的蘋果智慧型手機」。

電腦王阿達表示，開箱後最大的改變就是充電線已改成USB Type-C，整隻影片也使用iPhone 15的4800萬像素開箱，拍攝鈦金屬原色、藍色的外觀，「裸機使用可以充分感受Pro、Pro Max都減重20公克的效果」。

蘋果iPhone 15 Pro系列新機搭載最新的台積電3奈米製程晶片「A17 Pro」，CPU速度加快10%、神經引擎2倍升級，GPU速度大幅提升20％、加入6核心設計，以及提升峰值效能與能源效率，迎來前所未見的大升級，繪圖處理效能也是iPhone歷代最強。iPhone 15與Plus則採用14 Pro系列的A16晶片。

「顛覆」遊戲體驗
蘋果表示iPhone 15 Pro支援「硬體加速光線追蹤」，較先前以軟體模擬的方式快上4倍，搭載A17 Pro晶片讓繪圖處理效能達到歷代iPhone最強。蘋果與多家廠商合作，預計推出《Resident Evil Village》、《Resident Evil 4》、《Death Stranding》和《Assassin’s Creed Mirage》iOS版本。

幫助USB-C傳輸更快
採用A17 Pro的iPhone 15 Pro系列，能在手機上支援USB 3等級，傳輸速度將是USB 2等級的20倍之多，使iPhone傳輸4K 60fps的HDR影片能更加快速。

iPhone晶片首度改名
蘋果將今年亮相的新一代晶片命名為A17 Pro，這在iPhone歷代以來是第一次，以往都以「Bionic」作為延續命名的依據。

AV1解碼
為了讓串流影音服務內容獲得更有效率的處理，蘋果首度在A17 Pro上加入AV1格式的專用解碼器。

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