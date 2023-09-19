婦獨自走機車道上...警發現她「只會微笑」　還好有戴愛心手鍊

▲北投警分局長安所警員黃柏智（左）、李心凱（右）眼尖發現江姓老婦手上佩戴愛心手鍊，助她順利返回家中與家人團圓。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

小小手鍊立大功！北市北投區1名9旬老婦獨自行走在機車道上，由於大度路三段車流量大也引起民眾注意，轄區長安派出所獲報後立刻到場關心，但發現婦人僅能微笑無法對答，所幸警員李心凱、黃柏智眼尖發現江姓老婦手上佩戴的愛心手鍊，趕緊聯繫其家人接回，江婦家屬也對警方協助再三表達感謝之意。

北投分局長安派出所警員日前執勤時，接獲通報指出大度路三段往台北方向有民眾行走在機車道上，需警到場協助。長安派出所警員李心凱、黃柏智到場時發現1名老婦人站在機車專用道水溝旁，因該路段車流量大且車速快，員警先開啟警示燈示意後方車輛注意。

2名警員也趕緊初步檢視，發現婦人意識清楚，但對姓名等年籍資料卻無法告知，且對於其他問題僅能微笑而無法對答，可能有失智情形，只好先開巡邏車將老婦人載返所安置。返所後，2名警員突在老婦人手上發現愛心手鍊，發現她是90歲江姓老婦，也趕緊通知家屬前來接回，江婦家屬對警方的熱心協助再三表達感謝之意，並肯定員警積極友善的服務態度。

對此，北投分局呼籲，家中有長者或需要照顧之人，不論出門在外或在家中，都應當隨時注意他們的去向，保持在視線範圍之內隨時留意，也在他們身上配戴可辨識身分物品，如有走失方可迅速聯繫。