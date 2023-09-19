亞冠賽「最強應援團」秒殺　4.3萬好盤？網讚：跟啦啦隊團進團出



▲亞冠賽東京6天5夜應援團，5分鐘內全數完售。（圖／中華職棒聯盟提供）

圖文／鏡週刊

2023年亞洲職棒冠軍爭霸賽將於11月16日至19日在日本東京巨蛋舉行，中職與旅行社合作推出限量200席的「最強應援團」，6天5夜行程每人最低4萬3,800元起，今（19日）上午10時開賣，5分鐘全數完售，有人認為這價格「超盤」，但網友直呼「可以跟女孩團進團出，值得啊」。

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本屆亞冠賽除了中職、日職、韓職外，還加入了澳洲職棒，睽違6年再度開打，中職特別與旅行社合作，推出限量200席、6天5夜的行程，含機加酒、中華隊完整4場賽事及各種專屬活動，每人最低4萬3,800元起，今日上午10時開賣，5分鐘內全數售罄，候補人數超過300人。

根據公開行程內容，除可完整觀看中華隊的4場賽事，還可獲得中華隊應援球衣1件，並在內野專屬應援加油區與2位團長、10位啦啦隊女孩組成「台灣最強應援團」，目前應援暫訂出席名單為短今、妮可、若潼、芷軒、口水、小映、瑟七、Yuki、Jessy、秀秀子；另規劃獨家專屬活動，包含在東京巨蛋飯店包場舉辦「中華隊球星、啦啦隊女孩見面會」、有機會抽中最大獎中華隊全隊簽名球等大禮，並提供CPBL限定證件帶1條、東京巨蛋「野球殿堂博物館」門票1張。

雖然有人認為這價格秒殺「好盤」，但也有球迷指出，以現在的機票價錢團費算合理，秒殺不意外，更有不少人把重點擺在啦啦隊上，「光看啦啦隊都超值」「重點當然是女孩和球星見面會」、「可以跟女孩團進團出 值得啊」、「機+酒又有門票的話很便宜，還有那些啦啦隊迷愛的活動」、「2000也秒！光那些季票炮哥人都夠」、「秒殺很正常啦！ 機上會很香」。



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