　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

機車考照太簡單　審計部連2年列待改善：不利具備安全駕駛觀念

記者黃翊婷／綜合報導

台灣機車駕照太好考，一直是民眾很關心的議題之一。審計部「110年度中央政府總決算審核報告」曾提過，「現行機車駕照考驗方式與項目，不利測驗應考者應具備之安全駕駛觀念及防禦駕駛能力，允宜檢討研謀改善」，今年公布的111年審核報告中，機車駕照考驗方式仍被列為待改善的項目。

▲機車考照示意圖。（圖／記者賴文萱攝）

▲台灣機車駕照考試被認為太過簡單。圖為機車路考考場。（資料圖／記者賴文萱攝）

根據交通部統計，機車交通事故件數已經連續5年位居全國10大運具之首，光是今年1到6月的統計，全國交通事故死亡人數為1569人，其中機車事故死亡人數就有998人，約占64％，相較於去年同期增加4.6％。

在審計部110年度中央政府總決算審核報告中，就曾提到「現行機車駕照考驗方式與項目，不利測驗應考者應具備之安全駕駛觀念及防禦駕駛能力，允宜檢討研謀改善」，並明確指出相關管理機制與事故防制作為仍有待加強。

報告中還提到，日本機車駕照路考場地面積為150公尺X150公尺，汽機車為同一個考場，與真實路況相似，加上考題多變，路考長度約1.5公里，一般平均要考15次以上才能通過，日本人大多也會選擇參加機車駕訓班的35小時課程訓練；台灣的考場面積則為30.5公尺X12公尺，測驗時只有應考者單獨在考場應試，考題也較為單一，路考長度約300至400公尺，應考者平均每人5至8分鐘就能完成測驗。

而在審計部今年公布的111年審核報告中，現行機車駕照考驗方式與項目仍被列為待改善項目。另外，報告內容還指出，公路局雖然推動普通重型機車駕駛訓練計畫，但每年未經駕訓班訓練直接報考駕照者仍有30多萬人，這部分仍需要督促研謀改善。

其實，交通部為了洗刷「行人地獄」惡名，今年8月曾在行政院院會報告「行人交通安全政策綱領」時提到，除了繼續朝「零死亡願景」邁進，短期目標還要完成行人交通工程改善外，1年內規劃擴大機車駕訓與道路安全駕駛訓練，4年內精進汽機車駕駛考驗制度，機車將實施道路訓練及考練，讓考照難度增加，並增加汽車道路考驗路線項目，讓駕駛上路前完整受訓。

公路局補充說明，機車筆試會增加各種主題、路況增加難度，不是看1、2天就會的題目，預估年底前就會新增評量制度，如果沒有答對一定門檻，將會強迫民眾觀看正確解答影片，達標才能預約考照；另外，汽車駕照部分，路考方面將會試辦第3條路線。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
獨／大學首例！男女混住宿舍　最新外觀曝光
世新校花突宣布懷孕！孕肚照曝光　萬人錯愕
病毒很強！醫「2小孩酷酷嗽」累到快中鏢　一排家長回報慘況
瑀熙公開首次整型過程！　對比照「變得更有精神」：後悔沒早做
不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」回堵2公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

轟陳吉仲被慰留太噁心　他：交待完3問題再走

華府僑宴強調中華民國　侯友宜致詞：讓「中美關係」更深化

快訊／與侯友宜互動曝　AIT主席現僑宴諾：助台自衛承諾堅若磐石

機車考照太簡單　審計部連2年列待改善：不利具備安全駕駛觀念

「賴佩霞可以陪郭台銘走到底」　黃士修381字曝心聲

下榻飯店大廳掛中華民國國旗！　侯友宜訪華府晤AIT羅森柏格

周玉蔻曝陳吉仲2問題「是內閣災難」：請辭慰留更麻煩

陳吉仲請辭被慰留　徐巧芯諷「大局為仲」驚問：蘇貞昌還沒辭？

幕後／陳吉仲被放話請辭　蛋爭議燒到「新系」畜產會恐殃賴清德

華府演說擬提國防3D戰略　侯友宜要形塑和平促進者、風險降低者

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

典典寶寶有問必答什麼都說「好！」　喝水乾杯「哈～」..趙小僑笑：哪裡學的！

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

楊繡惠姪子女友「嫌28坪房太小」　爆粗口怒譙：奧梨子假蘋果！

92歲岳母為生活費翻臉！　拿拐杖怒砸女婿百萬名車

蜜袋鼯打麻醉照超音波　醒來見肚子毛沒了懊嘟嘟

轟陳吉仲被慰留太噁心　他：交待完3問題再走

華府僑宴強調中華民國　侯友宜致詞：讓「中美關係」更深化

快訊／與侯友宜互動曝　AIT主席現僑宴諾：助台自衛承諾堅若磐石

機車考照太簡單　審計部連2年列待改善：不利具備安全駕駛觀念

「賴佩霞可以陪郭台銘走到底」　黃士修381字曝心聲

下榻飯店大廳掛中華民國國旗！　侯友宜訪華府晤AIT羅森柏格

周玉蔻曝陳吉仲2問題「是內閣災難」：請辭慰留更麻煩

陳吉仲請辭被慰留　徐巧芯諷「大局為仲」驚問：蘇貞昌還沒辭？

幕後／陳吉仲被放話請辭　蛋爭議燒到「新系」畜產會恐殃賴清德

華府演說擬提國防3D戰略　侯友宜要形塑和平促進者、風險降低者

金鶯時隔7年再度挺進季後賽！　藤浪晉太郎爽拿香檳噴隊友

轟陳吉仲被慰留太噁心　他：交待完3問題再走

國3北上竹南段火燒車　夫妻檔驚險逃生！一度全線封閉

生老病死都伸援手　台南田邊藥局聞聲救苦

威力彩今飆6.4億　3生肖財運爆棚

持續稽查進口蛋回收　桃園啟動國產蛋價監控機制避免哄抬囤積

健康環保意識抬頭　桃園新住民開設蔬食餐廳響應減碳愛地球

韓網熱帖／《MOVING異能》本周完結！飛行、治癒6超能力　你想要哪個？

《我猜》爆紅校花突宣布懷孕！PO超音波照報喜：實現願望…萬人錯愕

星巴克9／18起「全天全品項兩杯6折」　用手機做一件事就能享優惠

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

政治熱門新聞

郭辦喊話藍白！　曝這狀況「賴佩霞功成身退、連署書不送件」

誰在攻擊陳吉仲？　她：2018同一群

徐巧芯驚問：蘇貞昌還沒辭？

行政院證實：陳吉仲請辭獲慰留

周玉蔻曝陳吉仲2問題：請辭慰留更麻煩

幕後／陳吉仲被放話請辭　蛋爭議燒到「新系」畜產會恐殃賴清德

郭台銘支持度被賴佩霞害慘　沈富雄揭關鍵

報告班長回來了！1年義務役明年恢復　每9人有1下士

快訊／遞交申請書、百萬保證金　郭台銘、賴佩霞正式投入總統連署

下榻飯店大廳掛中華民國國旗！　侯友宜訪華府晤AIT羅森柏格

陳吉仲請辭未准「人民活恐懼中」　侯友宜令新北衛生局查蛋流向

黃士修：賴佩霞可以陪郭台銘走到底

訪美後、10月「藍白合」將明朗？　侯友宜最新回應

華府演說擬提國防3D戰略　侯友宜要形塑和平促進者、風險降低者

更多熱門

相關新聞

母騎車載2兒車禍倒地　兒急喊：媽媽加油！

母騎車載2兒車禍倒地　兒急喊：媽媽加油！

台中市太平區昨（16）日發生一起交通事故，葉姓女子騎車載著2名就讀國小的兒子，行經新平路一段時，撞上左轉的洪姓女騎士，車禍當下葉女疑有輕微腦震盪，一度倒地不起，警消趕赴救援時，葉女兒子在旁擔心大喊「媽媽加油！」替母親加油打氣，幸經送醫治療，沒有生命危險。詳細肇責由交大進一步釐清。

女學生奔跑穿越馬路　慘遭機車猛撞

女學生奔跑穿越馬路　慘遭機車猛撞

公路局落實行人優先　完成宜花700項友善措施

公路局落實行人優先　完成宜花700項友善措施

前方騎士「背後結印」！眾人跪了：超軟Q

前方騎士「背後結印」！眾人跪了：超軟Q

不再免換照！嚴重違規強制換「2~6年短期駕照」　明年3/1上路

不再免換照！嚴重違規強制換「2~6年短期駕照」　明年3/1上路

關鍵字：

機車駕照審計部公路局

讀者迴響

熱門新聞

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

好多人生病　醫：最近病房通通滿出來

BLACKPINK巡演最後一場！Jennie哭到唱不下去

iPhone 15被爆有「2大缺陷」！

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

轉雨降溫時間曝　下周可能有颱風影響連假

下體突冒「白白一粒一粒」像菜花！1種人最容易長

印度工地電梯「失速墜14樓」！8工人慘死

詹子賢曝場上脾氣差 只有他敢搭話

人妻沒生孩　丈夫走了遺產跟小叔分

郭辦喊話藍白！　曝這狀況「賴佩霞功成身退、連署書不送件」

女遭8大狗包圍！浪浪見她1反應尷尬了

專家推4族群閉眼買iPhone 15 Pro

YouTuber主動邀合作　收贊助卻搞失蹤

更多

最夯影音

更多
國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護
許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面