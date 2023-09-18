機車考照太簡單　審計部連2年列待改善：不利具備安全駕駛觀念

記者黃翊婷／綜合報導

台灣機車駕照太好考，一直是民眾很關心的議題之一。審計部「110年度中央政府總決算審核報告」曾提過，「現行機車駕照考驗方式與項目，不利測驗應考者應具備之安全駕駛觀念及防禦駕駛能力，允宜檢討研謀改善」，今年公布的111年審核報告中，機車駕照考驗方式仍被列為待改善的項目。

▲台灣機車駕照考試被認為太過簡單。圖為機車路考考場。（資料圖／記者賴文萱攝）

根據交通部統計，機車交通事故件數已經連續5年位居全國10大運具之首，光是今年1到6月的統計，全國交通事故死亡人數為1569人，其中機車事故死亡人數就有998人，約占64％，相較於去年同期增加4.6％。

在審計部110年度中央政府總決算審核報告中，就曾提到「現行機車駕照考驗方式與項目，不利測驗應考者應具備之安全駕駛觀念及防禦駕駛能力，允宜檢討研謀改善」，並明確指出相關管理機制與事故防制作為仍有待加強。

報告中還提到，日本機車駕照路考場地面積為150公尺X150公尺，汽機車為同一個考場，與真實路況相似，加上考題多變，路考長度約1.5公里，一般平均要考15次以上才能通過，日本人大多也會選擇參加機車駕訓班的35小時課程訓練；台灣的考場面積則為30.5公尺X12公尺，測驗時只有應考者單獨在考場應試，考題也較為單一，路考長度約300至400公尺，應考者平均每人5至8分鐘就能完成測驗。

而在審計部今年公布的111年審核報告中，現行機車駕照考驗方式與項目仍被列為待改善項目。另外，報告內容還指出，公路局雖然推動普通重型機車駕駛訓練計畫，但每年未經駕訓班訓練直接報考駕照者仍有30多萬人，這部分仍需要督促研謀改善。

其實，交通部為了洗刷「行人地獄」惡名，今年8月曾在行政院院會報告「行人交通安全政策綱領」時提到，除了繼續朝「零死亡願景」邁進，短期目標還要完成行人交通工程改善外，1年內規劃擴大機車駕訓與道路安全駕駛訓練，4年內精進汽機車駕駛考驗制度，機車將實施道路訓練及考練，讓考照難度增加，並增加汽車道路考驗路線項目，讓駕駛上路前完整受訓。

公路局補充說明，機車筆試會增加各種主題、路況增加難度，不是看1、2天就會的題目，預估年底前就會新增評量制度，如果沒有答對一定門檻，將會強迫民眾觀看正確解答影片，達標才能預約考照；另外，汽車駕照部分，路考方面將會試辦第3條路線。